Wisin celebró la llegada de su cuarto hijo con una tierna foto

El fin de semana la alegría invadió al cantante Wisin y su esposa, Yomaira Ortíz, pues la pareja le dio la bienvenida al pequeño Daniel Jeremías, su cuarto hijo.

A través de redes sociales, el puertorriqueño compartió el momento en donde sus otros dos hijos observan y cargan a su hermanito.



La publicación que posteó Wisin superó los 400 mil me gusta y decenas de sus seguidores escribieron sus mejores deseos. El intérprete de 'Si supieras' acompañó la foto con un tierno mensaje:

“Les confieso que en el 2016 entendí que no es a mi manera si no a la de Dios. Que no es como yo diga, que es lo que diga el caballero de la cruz. Después de dudar, creer, llorar, reír, ayer a las 3.21 PM Dios nuevamente marca mi vida sin merecer absolutamente nada, gracias por tu misericordia, nunca pedí belleza , nunca pedí que fuera niña o niño solo pedía por salud y por misericordia todos los días.”

También aprovechó el momento para llenar de elogios a su esposa, por la gran valentía que mostró en estos meses.

"Gracias por ser una gran doctora y por ser un excelente ser humano, no tengo palabras para agradecerte lo qué haz hecho. @implante1 gracias por ayudarme y por hacerlo con profesionalismo, con entrega y con honestidad. DANIEL, un niño saludable que llegó en el momento correcto para bendecir nuestra familia”.

En junio de 2021, Wisin y Yomaira hablaron con ‘Hola USA’ sobre la pérdida de su hija Victoria, ocurrida hace 5 años.

La niña murió al mes de nacida, debido a que tenía síndrome de trisomía 13. De acuerdo con La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es un trastorno genético en el cual una persona tiene 3 copias de material genético del cromosoma 13, en lugar de las 2 copias normales. La trisomía 13 se presenta en aproximadamente 1 de cada 10 000 recién nacidos.

La pareja se enteró del diagnóstico de su hija durante el quinto mes de gestación. Aunque los doctores les recomendaron una interrupción del embazaron, decidieron seguir adelante.

“Lamentablemente, nunca un hijo y un ser querido se superan con una prueba como esa, siempre está ahí, ni este hijo tampoco suplanta o de una forma tapa ese dolor. No, no es así. Son cosas diferentes pero gracias Dios estamos viviendo, después de aquella tormenta, un momento bonito. Fue algo que no pedimos”.