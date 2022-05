Uforia #NewMusicPicks: ¡Bad Bunny, Tini, Carlos Vives, PSY, Suga de BTS, Ingratax y muchos artistas más comienzan mayo con música nueva!

¡This might sound cliché, pero WE NEEDED this new album! El reconocido dúo de hermanos, Jesse y Joy, are back para irradiar luz con su nuevo disco, “Clichés”. Abriéndole paso a una nueva etapa musical, este álbum viene cargado de letras honestas, powerful messages y grandes composiciones que definitivamente tendrán a sus fans vueltos locos. Conservando esa esencia que los caracteriza, este proyecto was totally worth the wait.