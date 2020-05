Donde lo urbano se encuentra con el regional mexicano: Ahí está Fuerza Regida

“De morritos nosotros no conocíamos Los Ángeles. Solamente en las películas. Y te diré la verdad: LA era como una competencia para nosotros. Nuestro sueño era sonar en San Benardino, pero luego nos enteramos de que nuestra música se escuchaba en Los Ángeles y donde quiera.” Dice Jesus, mientras recuerda el comienzo de lo que ha sido la carrera de Fuerza Regida.

La visión se volvió aún más grande con la expansión de sus canciones por la ciudad. Ya no eran los simples chicos que cantaban covers en fiestas caseras, o en frente de sus amigos del barrio.

“Al principio no teníamos mucha audiencia. Eran no más los camaradas del barrio, la gente que nos conocía. Y ellos nos decían: ‘Hey, están haciendo muchas canciones de amor’. Entonces me tocó hacer el corrido Radicamos en South Central, una historia de los policías y la droga, y de ahí comenzamos a cantar más de lo malandro”, contó Jesus.