LO MEJOR DEL 2023: LOS TOURS MÁS ACLAMADOS DEL AÑO

Si tu plan era have a good time con tus compas, este tour was the place to be! Los reconocidos exponentes de los corridos tumbados, Fuerza Regida llevaron la fiesta por todo Estados Unidos con su “Otra Peda Tour”. Making sure everyone was having a good time, en esta gira los fans pudieron gozar de las ocurrencias de todos los integrantes y cantar a todo pulmón sus greatest hits. ¿Pudiste asistir a alguno de sus shows?