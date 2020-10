Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Adiós octubre, Bienvenido noviembre!

Dakiti- Bad Bunny, Jhay Cortez



¡Bad Bunny y Jhay Cortez nunca fallan un tema! Estos dos duros del reggaetón vienen a deleitar a todos los fanáticos con esta colaboración. Con el título, “Dakiti”, este tema habla sobre un amor en secreto, al cuál le prometen dar todo, hasta llevarla a los lugares que todavía no ha llegado. Con esta canción, han logrado crear el mash up perfecto entre los sonidos de ambos. La tendrás on repeat “desde septiembre hasta agosto”.

Tick Tock- Thalía, Farina, Sofía Reyes



¡ This collab es una BOMBA! Thalía, Farina y Sofía Reyes lanzan su tan anticipado sencillo, “Tick Tock”. Mediante este tema, estas “Latin Music Queens”, vienen a promover el empoderamiento femenino en las relaciones y motivar a las mujeres a darse su lugar. Con un beat de reggaetón, han logrado mezclar los versos exquisitos de Thalía y Sofía con el rap insuperable de Farina. ¡Estas reinas definitely are unstoppable!

Un Beso En Madrid- TINI, Alejandro Sanz



¡Una historia, una canción, y “Un Beso En Madrid”! Con una colaboración espectacular, Tini, cumple uno de sus sueños más grandes al colaborar con el maestro, Alejandro Sanz. Llevándonos en un recorrido de una historia de amor perdido en Madrid, este dueto nos hace recordar sobre esos amores que terminan pero que nunca se olvidan. Fusionando las melódicas voces de ambos, esta song seguro que te dará maripositas en el estómago.

Friend De Semana- Danna Paola, Luísa Sonza, Aitana



¡ Girl Power x 3! Directamente desde México, España y Brasil, estas tres divas nos han sorprendido con este tremendo junte. Fusionando el reggaetón con cumbia, “Friend De Semana”, nos relata sobre esos amigos con derechos que se miran de vez en cuando para pasar un buen rato. Sus flirty lyrics, combinan el español, inglés y portugués, agregándole un toque diferente y sensual al tema. ¡Es un must para tu playlist!

Gatita Gangster- Cazzu, Ñengo Flow



¡Desde Puerto Rico hasta Argentina! “La Nena Trampa” lanza un collab para la historia con un ícono del género urbano, Ñengo Flow. “Gatita Gangster”, trae un sonido trap a lo Cazzu con un flow de old school reggaetón , que te hará sentir la sensualidad detrás de la letra, la cual relata un encuentro amoroso con alguien del pasado. Su video musical está lleno de visuals on point. Definitivamente, es un honor escuchar esta melodía con estos dos grandes artistas.

Tú y Yo- Joss Favela



¡Una canción que nos llega al corazón! Nuevamente, Joss Favela, viene con una rola que se convertirá en la favorita de todos. Titulada, “Tú y yo”, este tema de amor y desamor se trata sobre una relación tóxica. Con su video musical, filmado en Monterrey, nos hace visualizar sus líricas profundas, demostrando los altibajos en una relación y cómo a veces se odian, pero a la misma vez no pueden dejar de estar juntos.

Piensas- Leli Hernandez



¡No hay nada que Leli Hernandez can’t do! La reconocida actriz dominicana-estadounidense, hace su debut como cantante con el tema, “Piensas”. Deleitándonos con su increíble voz y tremendo flow, nos canta sobre una expareja quién todavía piensa en ella aun teniendo a otra, mientras que ella ya no lo quiere a él. Este temazo forma parte del soundtrack de la exitosa Youtube series, “Bravas”.

Por Ti- Tito El Bambino, Lenny Tavárez



¡Tito El Bambino y Lenny Tavárez vienen a enamorarnos con esta colaboración! Cargado de un dance hall beat y líricas románticas, “Por Ti”, se trata sobre decirle a esa persona que todavía quieres que regrese a ti, por qué cuando hay amor todo lo demás se puede superar. Mencionando los icónicos refranes de Tito como “Caile” y “Felina”, este dúo sin duda le moverá el corazón a toda la fanaticada. ¡No te lo puedes perder!

Shake Ya Boom Boom- Static & Ben El, Black Eyed Peas



¡Este hit te hará “Shake Ya Boom Boom”! El pop dúo de Israel, Static & Ben El, se unió a Black Eyed Peas para traernos un tema que está ON FIRE. Breaking language barriers, esta canción es primordialmente en ingles con hints de palabras en español, que le agregan más sabor al ritmo. Su melodía pegajosa, demuestra que la música es un lenguaje universal y qué puedes conectarte con otros a través de ella sin importar el idioma.

El Cambio- Chesca



¡Traemos “El Cambio” adentro! Chesca, junto a Saban Music Group, presentan la versión en español de la motivadora canción, “The Change”, escrita por la famosa cantautora, Diane Warren. Con su voz, la talentosa boricua nos motiva a ser el cambio que queremos ver en el mundo, alzando nuestras voces y conectándonos con todos. Este himno es para la campaña política del 2020 de Joe Biden y Kamala Harris y mucho más.

Lo Que Te Duele- Álvaro Díaz, Yandel



This song hits different! Demostrando su versatilidad y originalidad como artista, Álvaro Díaz, presenta su himno para el desamor, “Lo Que Te Duele”. Acompañado de la leyenda, Yandel, nos relatan una historia de dos hombres quiénes han sido decepcionados por el amor de su vida, demostrándoles que ahora están mejor sin ellas. A través de está song envían un mensaje a las personas sufriendo por amor, ha seguir adelante y superar a esa persona.

Uforia Debut

Home Run- Los Dos Carnales



¡Este temazo si que es un “HOME RUN”! La agrupación norteña, Los Dos Carnales, lanzan su nuevo sencillo que está encendiendo las plataformas. Compuesta por Poncho Quezada Jr., esta canción va dedicada a toda esa gente que en el pasado te ha humillado y cuando ven que estás cumpliendo tus metas, quieren convertirse en tus amigos. En su video musical, nos hacen sentir sus letras, con un intenso juego de baseball.

New Music Artist

NMI (No Me Importa)- Samantha Sánchez



¡Samanta Sánchez viene a demostrar que no le importa NADA! Reconocida como una popular Youtuber e influencer, esta boss lady viene a demostrar su increíble talento como cantante. Debutando su primer sencillo, producido por Orlando Vitto y Renzo Bravo, bajo el reconocido sello Rebeleon, “NMI (No Me Importa)”, envía un mensaje de que lo que uno quiere, no tiene nada de extraño y que la opinión de los demás no debe importar. Combinando sonidos pop, R&B, y rock, está upcoming artist tira flow todo el año entero.