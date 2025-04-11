Uforia New Music Picks: Trueno, Young Miko, Rauw Alejandro, Christian Nodal y más

Carita Linda - Rauw Alejandro

Ra-Rauw! Taking off este viernes de New Music Picks, Rauleeto nos sorprende con “Carita Linda,” su primer sencillo desde el lanzamiento de su álbum, Cosa Nuestra. Con este sencillo, la superestrella global crea una fusión hipnótica entre el género que caracteriza a su isla en compañía de los beats urbanos que lleva su signature sound. La trama de esta innovadora canción se basa en la promesa de un amor eterno, celebrando su identidad puertorriqueña a la vez. Con cada sonido y verso, Rauw keeps us hooked through visuals that scream: ¡La Isla del Encanto! Once you listen to it, no la podrás borrar de tu mente.

En La City - Trueno, Young Miko

¡Brrr! Llegó el junte que tanto manifestábamos yet we never saw coming! Llenando de mucho flow este fin de semana, llega Baby Miko y el TR1 encendiendo nuestras bocinas con “EN LA CITY,” su más reciente sencillo. En esta colaboración, ambas estrellas unen sus poderes en el rap, fusionando beats del hip-hop con melodías del pop bajo la producción de Tatool. Este tema es el segundo adelanto que Trueno revela de su próxima producción discográfica, which we can’t wait for! May this be the first of many fire collabs de esta dupla, porque juntos Trueno y Miko son una tormenta, PRRR!

How Deep Is Your Love - Prince Royce

Si los clásicos with a modern twist son lo tuyo, no te querrás perder de este nuevo sencillo con el que nos sorprende… Royceee! El ícono global latino Prince Royce nos entrega con una versión reimaginada de “How Deep Is Your Love”, uno de los clásicos de los Bee Gees lanzado en 1977. A 48 años de su lanzamiento, Prince Royce le da su signature mood rindiéndole tributo a la bachata con esta nueva versión, donde le da al tema el calorcito de su tierra. La mejor parte es que esta canción será parte de su séptima producción discográfica titulada “Eterno,” donde nos prepara varios tributos de los mejores clásicos de la historia a su estilo.

Cosas Sencillas - Silvestre Dangond, Carín León

¡Un junte místico de poderes, letras y vocales! En esta ocasión, Silvestre Dangond y Carín León nos ofrecen una colaboración soñada donde Carín explora el mundo del vallenato, dejando en claro que cuando el talento desborda — se crea una fusión de titanes. Lo más hermoso de esta canción es que le ofrecen a su público un himno que celebra las pequeñas GRANDES cosas de la vida, mezclándolo con el amor. Al final del día, aunque no tengas nada, si tienes a una persona que constantemente reassures your worth through the simplest things, lo tienes todo.

Quédate Otra Vez (Amei Te Ver) - Tiago IORC, Kany García

Making a big comeback luego de casi cuatro meses del lanzamiento de la canción, Tiago IORC y Kany García se unen nuevamente pero esta vez presentando su versión acústica de “Quédate Otra Vez”. Esta canción es la adaptación al español del éxito de 2015 de Tiago, “Amei Te Ver”, y junto a la increíble Kany García, este tema es oficialmente el primer adelanto del nuevo disco de IORC, que consistirá en ser su primer trabajo discográfico completamente en español. ¡Directo al alma!

Amé - Christian Nodal

Regresando a sus orígenes en el mariacheño, la estrella de la música mexicana Christian Nodal presenta “Amé” su más reciente sencillo donde manifiesta la nostalgia explorando los mejores momentos de una relación. En este tema, Nodal recorre the budding days of any romance, esos que construyes desde un primer beso, el primer intercambio de miradas, el primer mensaje y hasta el primer te quiero. Con esta canción, Christian quería hacerle una carta al pasado, reminiscing un amor que en su tiempo fue real y a su vez, efímero.

Qué Sed - Luck Ra (Álbum)

Is anyone thirsty? Porque ¡QUÉ SED! Taking su cuarteto argentino to international heights, Luck Ra nos entrega en este viernes de big releases, su PRIMER álbum junto a Sony Music Latin. En esta producción de 14 temas, Luck Ra incluye colaboraciones desde Tiago PZK, Nicki Nicole, Khea hasta Kenia Os y Maluma y como si no bastara, incluyendo la participación de las leyendas Chayanne y Elvis Crespo en reversiones de sus éxitos “Un siglo sin ti” y “Suavemente”. Con este álbum, tuvo como objetivo principal rendirle tributo a sus raíces de Córdoba y de la manera más icónica: junto a artistas que han sido referentes en su carrera. ¡Demasiado grande, Luck Ra!

La Buena Vida 2 - Manu Manzo, Nina Sky

Para vivir La Buena Vida, se necesita un buen soundtrack de fondo y eso es precisamente lo que nos entrega Manu Manzo en esta nueva versión de su éxito "La Buena Vida 2" en conjunto del reconocido dúo Nina Sky. Esta versión va más allá de un remix porque con los nuevos beats llenan la canción de energía y la incorporación de trompetas que es su instrumento favorito, Manzo y Nina Sky nos entregan como resultado a perfect fusion of electric sounds con ritmos latinos que te pondrán a bailar. A vivid example that when gifted girls unite, the power is endless!

El Chore - Junior H, Gael Valenzuela

El gigante del regional mexicano, Junior H, regresa con un corrido imponente en buena compañía junto a Gael Valenzuela, releasing “El Chore”. En esta colaboración, they prove us once again como todo fluye cuando hay química creativa, entregándonos como resultado un corrido que captura la esencia del género con una historia que resuena con su público. Through the beats of un corrido moderno, ambos artistas nos dejan craving for more. An innovative sound en este género, for sure!

Vago - Polo Gonzalez

En un formato de homenaje a la estética chicana angelina, Polo Gonzalez nos entrega “Vago” dándole un enfoque al poder visual de los autos de carreras callejeras y usando como resistencia, el lenguaje de la moda. Gonzalez fusiona lo clásico y contemporáneo manteniendo con firmeza su visión ante lo urbano en esta canción, llenando este tema con metáforas. Más allá de un fire track, Polo arma un “fight song” ready to equip anyone in this industry y tomando con muchísimo orgullo, sus raíces. ¡Para la cultura, for sure!

¿Cómo Haces? - Ela Taubert

She runs Latin pop como una de las voces más prometedoras del género, y hoy no sólo anuncia el lanzamiento de su anticipado álbum debut sino que también nos presenta “¿Cómo Haces?” a heartfelt tribute a su mamá, Erika. The iconic Ela Taubert nos entrega hoy un tema para aquellos que cuentan con un apoyo incondicional en forma humana, un adelanto de su álbum “Preguntas a las 11:11” which we are so excited about. En “Preguntas a Las 11:11,” podremos ver canciones en forma de un diario musical where the main theme will challenge overthinking thoughts and answers we may never receive, a la vez que cubre una tradición familiar en la familia de Ela. Way to go, rockstar!

No Pidas Perdón - Majo Aguilar

A veces, el perdón no es suficiente cuando las acciones delatan tus intenciones y eso es precisamente lo que Majo Aguilar presenta en su último sencillo, “No Pidas Perdón”. Este tema, compuesto bajo su propia autoría, explora la temática de la decepción hacia una persona que te falló y las consecuencias que trae esa herida profunda en ti. You can forgive yet never forget y si en verdad ni lo sientes de manera genuina, No Pidas Perdón a como lo dice Majo Aguilar.

La Botella - Maeso

¡Enhorabuena, porque ha llegado Maeso time! Hoy, el artista puertorriqueño Maeso nos deleita con “La Botella,” a different yet fresh take de la bachata clásica como homenaje sincero a la resiliencia, unidad y orgullo cultural de las comunidades latinas. El tema tiene coautoría de Fantakuka, quien ha escrito para Yandel, Feid y Young Miko y producido por el ganador del Grammy Dynell. Su video musical, dirigido por Orange, contains different shots all throughout New York City, elevating Puerto Rican pride y resaltando el vínculo entre las culturas dominicana y boricua a través de la Bachata. Such a conceptual gem!

2 Manos 1 Mundo

- Arthur Hanlon

Un álbum para la historia! 2 Manos, 1 Mundo es el nuevo y emocionante álbum del pianista Arthur Hanlon, una fusión global de sonidos que une blues, cumbia, bossa nova y baladas con su inconfundible estilo al piano. En colaboración con grandes artistas como Ángela Aguilar, Carlos Vives, Ana Bárbara y Yotuel, Hanlon crea una obra que celebra la amistad, la diversidad musical y la pasión por los ritmos latinos. Este proyecto no solo destaca por su virtuosismo, sino por su autenticidad y su capacidad de conectar culturas a través de la música.

Baby - Sech, Omar Courtz

Starting off 2025 with a BANG, Sech pairs up with El Ousi, Omar Courtz en “BABY”, su primer sencillo del año. En esta colaboración, el panameño fusiona su esencia romántica con vibras de R&B latino, en una propuesta envolvente upon first listen. La canción explora la temática de una conexión intensa que se repite, marcando un nuevo capítulo en la carrera del artista. Seriously, you won’t be able to take this bop off your mind due to its contagious beat! Cuando se viene a estos dos artistas, whenever they show up — don’t expect anything less than a HIT.

Elevator! - Mold!

Talk about an ingenious, one-of-a-kind sound! Eso es precisamente lo que nos ofrece la banda revelación de Miami, MOLD! la cual en esta ocasión, regresa con más fuerza que nunca con su primer sencillo de 2025. En este nuevo sencillo, los integrantes de MOLD! relatan las frustraciones que surgen de vivir en su amada ciudad natal, Miami, sumergiéndose en la paranoia habitual que brota de los temas de control y poder. Como resultado, crean un discurso to challenge frustration and determination acompañándolo de un video musical muy conceptual a la vez. When in doubt, let it out — and MOLD! has your back with these empowering tirades to cope with everyday hurdles.

Blue - Brokix, DJ Maff

El trío de artistas colombianos en ascenso, BROKIX, do it again y esta vez envolviéndonos con “BLUE,” su más reciente sencillo. Esta canción se caracteriza por ser un tema atrevido que te sumerge en el universo paralelo que existe entre el amor y el deseo. En conjunto de una base temperamental, trap-influenced sounds rooted in urban pop, you’ll be hooked con su narrativa. Al final del día, la distancia no importa when passion and chemistry between two souls surpass that point. A must-listen to add a little spice to the weekend y quieres sumergirte en su trama!

El Interés Se Destapó - Juan Freer, Los Esquivel

Continuando su imparable impulso, la estrella emergente Juan Freer nos entrega "El Interés Se Destapó", con la participación del poderoso dúo de hermanos Eugenio Esquivel y Sebastián Esquivel. Centrándose en los temas de la perseverancia, el éxito and the ever changing landscape of claiming your own power back after a setback, los artistas keep us hooked with every verse. En este tema, son evidentes las influencias modernas con la esencia pura de los corridos tradicionales, ofreciendo como resultado una canción que eleva la música mexicana dejándonos versos de oro como: “porque no es cuantas veces te caigas, es cómo lograste levantarte,” our newest 2025 mantra.

Party MJ - Cris MJ

Another serve! El artista urbano chileno Cris MJ vuelve a sorprendernos pero esta vez, creando una atmósfera festiva y una explosión musical en su más reciente sencillo. Presentando “Party MJ”, Cris MJ nos entrega esta canción que se caracteriza por ser una explosión de energía dominada por el reggaetón que te contagiará con su ritmo durante las próximas rumbas del año. De la mano de su signature sound, deja una marca notable en la industria así como lo ha hecho en sus anteriores éxitos. ¿Lo más cool de este sencillo? ¡Formará parte de su esperado álbum “Apocalipsis” so there is so MUCH more in store for us and we are so ready!

Lo Dudo - Leo Lozano

El cantante colombiano Leo Lozano regresa con un nuevo lanzamiento: una emotiva versión de “Lo Dudo”, una de las canciones más representativas del repertorio del legendario José José. Este cover, que ya está disponible en plataformas de streaming junto con su video oficial en YouTube, busca rendir homenaje al legado del “Príncipe de la Canción” y traer de vuelta a la actualidad uno de los himnos más icónicos del amor y el desamor en la música en español.