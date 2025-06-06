Uforia New Music Picks: Rauw Alejandro, Ozuna, Belinda, Santa Fe Klan y más

Rauw Alejandro, Clarent, Los Ballers — “Forni”

Rauw does it again… y esta vez, viene en combo! Dándonos espectáculo tras espectáculo, esta vez Rauleeto nos sorprende uniendo su sonido junto a Los Ballers y Clarent, ofreciéndonos fire beats de la vieja escuela en “FORNI”. En este tema, vemos a Rauw Alejandro regresando a sus urban roots como nunca antes y junto al sonido de Los Ballers y Clarent, nos enseñan como lo hacen en el underworld. The visuals, musical chemistry and unmatchable beats de este tema nos confirman que: ¡El perreo de Puerto Rico es otra cosa!

Ozuna — “Sirenita”

Kicking off the summer con máxima potencia, Ozuna enciende todas las bocinas del verano con “Sirenita”, su más reciente sencillo. En este tema, Ozuna afirma que la fiesta no se detendrá ningún día del verano al ritmo de unos beats tropicales que gritan summer en cada elemento de su instrumental. Además de este release, Ozuna se prepara para reencontrarse con su público europeo a través de su gira de verano a la cual le dará el inicio este 20 de junio en Milán, Italia. ¡Que comience la fiesta!

Belinda — “Indómita” (Álbum)

Kicking it off y a pasos de gigante, Belinda nos presenta su nuevo disco "Indómita" que a través de 17 canciones, nos inspira a seguir nuestros instintos y aceptar el riesgo que viene con la reinvención. Con collabs desde Neton Vega, Thirty Seconds to Mars extendiéndose hasta Tokischa, Kenia OS y Xavi — Belinda nos tendrá pegados al aux cord este finde. Always serving us musical surprises, Belinda!

Óscar Maydon — “Rico O Muerto Vol.1” (Álbum)

Todo lo bueno, viene en trilogía y Óscar Maydon es testigo de ello con cada obra musical que nos presenta. En esta vuelta, nos vamos hasta México de la mano de Óscar quien nos presenta su tercer álbum titulado “Rico o Muerto Vol. 1”, lleno de mucha versatilidad musical. Utilizando como focus track "Asquerosamente Rico" con Peso Pluma e incluyendo collabs desde Fuerza Regida hasta Anuel AA, Óscar nos deja saber que está en su momento. ¡Que sigan los éxitos!

Kapo — “Korazong”

El artista colombiano y pionero en el género del afrobeat nos presenta su nuevo sencillo “Korazong” donde a través de una vibrante declaración de amor busca conectar con el corazón de su público amado. Este tema, compuesto e interpretado por su completa autoría, toca la temática de que el amor todo lo puede. Con esta canción, Kapo habla de una realidad a la cual muchos van a poder relacionar, ya que todos conocen ese sentimiento inolvidable de un amor que te envuelve en mariposas desde su primera chispa.

Saiko — “Nostalgia”

La sensación de volver a nuestro cuarto en casa de nuestros padres o la de un perfume con olor a que todo era mejor antes, canalizando NOSTALGIA en su máximo esplendor — eso es lo que transmite Saiko en su más reciente sencillo. Después de una pausa musical de ocho meses, el artista granadino nos da un preview del sonido que caracterizará “Natsukashii Yoru”, su próximo álbum de estudio donde veremos su faceta más reflexiva hasta la fecha. Marcando el final de una etapa, los sentimientos envueltos en el proceso y el inicio de otra, se oficializa que… ¡Miguel ha vuelto!

Fmk, Nicki Nicole, Tiago Pzk, Emilia — “Masna Remix”

Con este junte de grandes, ¡no pedimos masná en esta vida! Presentando el remix de la canción “MASNÁ”, originalmente lanzada en agosto del 2024, FMK raises the bar one more time with his sound agregando a sus amigos en esta edición del tema. Llevándonos a la locura con el sello de las barras de Nicki Nicole, la voz particular de GOTTI y el dreamy flow de Emilia junto al melodioso estilo de FMK, tenemos la receta perfecta para un weekend en repeat que nos transporte a Argentina con este track. ¡Amamos!

Nsqk — “Piel” Y “Krav Magá”

Sorprendiéndonos con un doble lanzamiento en esta ocasión, la estrella mexicana NSQK nos entrega “piel” y “krav magá”. En ambos sencillos, vemos distintas temáticas que se abordan en la letra que a su vez, se entrelazan. En “piel” NSQK confiesa sus penitencias amorosas junto a beats electrónicos que sustentan la vulnerabilidad masculina en su lírica. En cambio, en “krav magá” NSQK se refugia en el rock mientras habla de la lucha entre la autoprotección sentimental y la entrega amorosa con mucha devoción. ¡2 canciones con una trama que llega directo al corazón!

Christian Alicea — “Me Lo Gozo”

Christian Alicea in the house! El cantautor puertorriqueño presenta en este viernes musical “Me Lo Gozo”, una propuesta refrescante que fusiona el ritmo de la cumbia junto a su contagioso ritmo. The most exciting part of this release es que este tema representa el segundo adelanto de lo que será su primer álbum bajo el sello Rimas Entertainment, apostando por un sonido diferente. ¡Junto a su carisma y energía, el weekend desde ya sabe a rumba con esta canción!

Aria Bela — “Gameboy”

Fusionando ritmos del pop y electrónica, Aria Bela nos presenta “Gameboy” donde a través de una letra ingeniosa y mucha personalidad, la artista no nos deja de sorprender con cada release musical. En “Gameboy”, Aria channels a longing for the videogame era que se conecta de la manera más cool con los visuales de la trama. Contando la historia de un jugador que rompe corazones sin pensar en las consecuencias, el video musical cuenta esta historia al ritmo del contagioso sonido lleno de pop vibes de Aria Bela. GRL PWR at its finest!

Dareyes De La Sierra — “Redención” (Albúm Deluxe)

Con mucho orgullo, Dareyes de la Sierra nos presenta “Redención” (Deluxe) en este viernes de New Music Picks. Originalmente lanzado como un álbum de 14 canciones, esta versión regresa como una edición ampliada con 28 temas. With a refreshing and iconic twist in this edition, la versión deluxe incluye colaboraciones con Carin León, Clave Especial, Jasiel Núñez, Cornelio Vega y más. Sin duda alguna, este lanzamiento plasma de una manera concreta la audaz declaración de Dareyes de la Sierra sobre su crecimiento personal, resiliencia y evolución artística. ¡Conectando sus raíces, generaciones y géneros in one whole piece!

Sofía Castro — “Estoy Feliz Por Ti”

Los viernes de New Music Picks nos llenan de mucha felicidad, así como la cantautora colombiana Sofía Castro nos cuenta en su nuevo sencillo “Estoy Feliz Por Ti”, a través de Universal Music Latino. Este tema lo caracteriza un ambiente enérgico y bailable que transforma el grief that comes from heartache, en un acto de liberación, aceptación y ganancia en vez de pérdida. Revolucionando el concepto de dejar ir los vínculos desde la madurez emocional y la gratitud ante todo, Sofía nos inspira con esta canción.

Baby Rasta Y Gringo — “Playa”

You know it’s summer 2025 cuando el icónico dúo Baby Rasta y Gringo, regresan con un poderoso lanzamiento titulado "Playa", getting us more than prepped para lo que trae este verano. El dúo de genios nos trae esta canción llena de ritmos contagiosos y playful lyrics, extendiendo su legado en el género urbano. Con esta canción, el dúo reafirma su capacidad para reinventarse y se preparan para dominar el verano. We can’t wait for what is to come!

Santa Fe Klan, Rick Ross — “Diamonds”

Dominando la escena del rap mexicano, Santa Fe Klan does it again y en esta ocasión presentándonos "Diamonds" junto a Rick Ross. Este release marca el inicio de un nuevo capítulo en la carrera de Santa Fe Klan, que viene con todo. Esta canción toca temas de supervivencia, éxito personal y respeto ganado en la calle junto a una intensidad melancólica que nunca pierde la vista de su objetivo. La estrofa de Rick Ross adds even more impact to the musical masterpiece, blowing our minds with each concept of song. ¡Un visionario único en su categoría!

Brray, Baby Rasta — “100pol35”

Ahora, nos transportamos a la Isla del Encanto junto al artista puertorriqueño Brray que nos presenta su más reciente lanzamiento, “100POL35” junto a la leyenda del género Baby Rasta el día de hoy. Keeping us steady for the summer, esta canción es un retrato sin filtros de Puerto Rico y todos sus mágicos componentes. The title of the song, “100POL35” is a direct reference to the geographic dimensions of Puerto Rico y su narrativa habla de historias de lucha, dificultades y sueños con cicatrices. ¡La vulnerabilidad y honestidad se encuentra presente en cada rincón de la canción!

Iamchino, Pitbull, Victor Cárdenas — “Soy Así”

Talk about an iconic bop! En esta ocasión, el productor y creador de EDM latino IAMCHINO se une junto al ícono global Pitbull y Víctor Cárdenas para lanzar "Soy Así". Este tema es el sencillo oficial que marca la pauta de uno de los álbumes más importantes en las carreras de IAMCHINO y Pitbull titulado “THE UNDERDOGS". Este proyecto simboliza algo muy importante para ellos ya que refleja el esfuerzo y determinación de ambos artistas en sus carreras y todas esas dificultades que uno se encuentra en el camino del éxito. ¡Lleno de potencia!



