Uforia #NewMusicPicks: Camila Cabello, Chiquis, Álvaro Díaz, Rauw Alejandro y más en los mejores estrenos de la semana

I LUV IT - Camila Cabello, Playboi Carti

PUBLICIDAD

La exitosa cantautora ha lanzado su muy esperado sencillo 'I Luv It' una colaboración con el rapero Playboi Carti. Sobre la canción, Camila Cabello expresó: “Ciertas cosas en nuestro ámbito humano realmente me hacen sentir como si estuviera en el espacio, y las muy raras veces que he tenido una química increíble con alguien es una de ellas. Parte de ese cóctel es también el drama emocional entre tú y esa persona, y el caos y las mariposas y los nervios y la pasión. Es insostenible, te quita la paz y es agotador, pero también, I LUV IT (ME ENCANTA)”. El lanzamiento de 'I Luv It' viene acompañado de su atrevido video musical oficial.

Diamante - Chiquis

“Diamante” es el primer single del próximo álbum de Chiquis titulado ‘Diamantes’ que estará disponible para todos sus fans en mayo. La canción es un himno de autoafirmación y resiliencia, y habla sobre una persona que ha pasado por dificultades y desafíos, pero ha salido más fuerte y brillante. Se compara a sí misma con un diamante, un símbolo de resistencia y valor. A pesar de las adversidades, se mantiene firme y no permite que nadie apague su brillo.

BYAK - Álvaro Díaz & Rauw Alejandro

Las estrellas puertorriqueñas, Álvaro Díaz y Rauw Alejandro, demuestran una vez más que tienen la receta para crear un éxito luego de cocinar “Problemón” en el 2021, el cual fue un gran éxito a nivel mundial. “BYAK” es su última ofrenda, un perreo obsceno producido por Slow Jamz, Nino y Kenobi. El video, caracterizado por el uso de imágenes crudas y oscurecidas, fue filmado en varias locaciones de la ciudad de Nueva York y cuenta la historia de una chica cuya obsesión por vigilar y filmar a Álvaro y Rauw para satisfacer sus deseos sexuales acaba llevándolos a una situación peligrosa.

Raitrú - Moffa

La canción mezcla sonidos de hip-hop y el R&B, demostrando la versatilidad del artista-músico sin dejar de ser fiel a su arte. El título forma parte de la jerga coloquial del término en inglés, right through, y se trata de hablar claro y con honestidad en una relación para evitar cualquier falta de comunicación. este tema forma parte de la nueva etapa de Moffa, con la que continúa consolidando su lugar en la industria.

El Vaso Derrama - Marca MP

Marca MP, el cuarteto californiano, regresa con una versión en vivo de la canción "El Vaso Derrama", un clásico original de Espinoza Paz cantado por El Potro de Sinaloa. El tema prepara el terreno para el próximo álbum de Marca MP Desde El Cantón Vol. II (En Vivo) que saldrá a la venta en los próximos meses. La banda lanzará oficialmente su gira Simplemente Marca por Estados Unidos con paradas clave en Salt Lake City, Austin, Seattle, Denver, Phoenix, Nashville, Nueva Orleans, Houston, San Diego y Oakland.

Corazón A Medio Día - Pepe Aguilar

Esta canción estará repercutiendo con los fans gracias a sus letras desgarradoras y melodías conmovedoras, mostrando el talento incomparable de Aguilar para transmitir sentimientos potentes a través de la música. El video musical que lo acompaña combina a la perfección imágenes de Aguilar interpretando la canción con una cautivadora historia de ciencia ficción, que muestra a científicos que estudian el corazón de la humanidad. El resultado es una verdadera obra de arte, brindándonos imágenes sorprendentes que complementan perfectamente la canción.

Segunda Misión - The Academy (Los Avengers)

Después de 5 años, The Academy está de regreso con su nuevo álbum “Segunda Misión”. El grupo de superhéroes musicales denominados por sus fans como ‘Los Avengers’, conformado por Dalex, Dímelo Flow, Justin Quiles, Lenny Tavarez y Sech. El álbum consta de 9 canciones inéditas con la colaboración de las estrellas más relevantes del género urbano. Durante los últimos tres años, el grupo ha estado inmerso en su proceso creativo, reuniéndose periódicamente en un estudio para intercambiar ideas y componer canciones hasta lograr esta selección de 9 temas que nos presentan. Este proyecto contiene colaboraciones de artistas importantes como Myke Towers, Yandel, María Becerra, Arcángel, Eladio Carrión, De La Ghetto, Jay Wheeler, Ryan Castro, iZaak, Randy, Zion, Omar Courtz, Bryant Myers, Dei V y Natti Natasha.

El Boss - Gabito Ballesteros, Natanael Cano

El pionero y visionario de los corridos tumbados, Natanael Cano, une fuerzas con el fenómeno multi-platino de la música mexicana Gabito Ballesteros para el impactante lanzamiento de "El Boss". El nuevo tema es un testimonio artístico de los incansables esfuerzos de Cano por expandir la música mexicana hacia nuevos horizontes, junto con el enfoque único de Ballesteros hacia el género. Experimentando con la profundidad de su vocalización, las superestrellas mexicanas superponen armonías de ensueño sobre un intrincado arreglo de cuerdas y caprichosos toques de trompeta.

Drippeo Kbron - Omar Courtz, Dei V

Drippeo Kbron, es todo y más de lo que los aficionados del género urbano latino esperan de ambos, conocidos por sus fanáticos como “Ousi” y “El Flaivol”. Es un tema explosivo con ritmos contagiosos y letras impactantes que transmiten la verdadera esencia de ambos artistas puertorriqueños, brindándole a sus seguidores un nuevo tema juntos como lo han hecho en el pasado. La canción, producida por Bassy, llega acompañada por su video oficial grabado entre varias locaciones en donde vemos a ambos Omar Courtz y Dei V a través de diferentes escenas disfrutando de la vida de artista y nocturna entre conciertos y discotecas con su Drip al 100%.

Gala Y Dalí - Nelly Furtado, Juanes

Veintidós años después de que las superestrellas se unieran para crear uno de los duetos más queridos y duraderos del pop latino con "fotografía", los artistas se reúnen de nuevo en el sencillo más reciente de Nelly. La canción, producida en colaboración con Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Sebastian Krys, e inspirada en el amor compartido por Salvador & Gala Dalí habla sobre un amor que prevalece y que siempre está en la mente.

BBY BOO Remix - Izaak, Anuel AA, Jhayco

Con una fusión de ritmos envolventes y letras irresistibles, "BBY BOO Remix" destaca el impecable equilibrio logrado en la colaboración entre estos fenomenales representantes del género urbano. iZaak, una de las promesas de la música urbana que se ha convertido en el artistas más importante de Puerto Rico actualmente y que en esta ocasión se une a dos leyendas de la música urbana de Puerto Rico, Anuel AA & Jhayco, en el nuevo sencillo “BBY BOO Remix”, un tema dedicado a todas las mujeres. En esta nueva versión, invitan a las mujeres a empoderarse en sus relaciones de pareja, combinando complicidad y fuerza en cada nota.

En Teoría - Ana del Castillo, Paola Jara

“En teoría” es una canción que cuenta la historia de un amor que pudo ser, pero las mentiras no lo dejaron florecer. El tema se convierte en un hecho significativo que romperá todos los paradigmas del poder femenino en la escena musical, puesto que solo hay que pasar la página y vivir. Este sencillo, además de contar con el inigualable talento de Paola Jara, viene acompañado junto a la poderosa voz femenina del vallenato, Ana del Castillo, recientemente nominada a Mejor Nuevo Artista en la versión 2023 de los Latin GRAMMY. Yohan Usuga, el productor y compositor colombiano más reconocido del regional, reafirma con este tema que su único objetivo es crear unión en la música para hacer historia y dejar un gran legado.

Donante de Sangre - Daddy Yankee

El ‘Big Boss’ ha vuelto con un nuevo tema, pero esta vez con un mensaje diferente. En su nueva canción, Daddy Yankee deja de lado el ego, la fama y el dinero para destacar la importancia de valores como la fe, la humildad y la gratitud. Este cambio en su enfoque musical llega después de que el artista anunciara a finales del año pasado, al finalizar su gira, que se retiraba de la música para dedicarse a su vida personal y espiritual.

Final (Vol.2) - Enrique Iglesias (álbum)

El cantante español lanzó su último álbum de estudio, casi tres años después de Final, Vol. 1. Este LP de 10 canciones marca el final de su carrera musical y lo encuentra explorando nuevos géneros, como la bachata, el dembow, la música country y la cumbia. Final, Vol. 2 presenta colaboraciones con artistas como Maria Becerra, El Alfa, Miranda Lambert y Belinda. Este álbum es una despedida musical de Enrique Iglesias, quien ha dejado una huella imborrable en la industria musical latina. Final, Vol. 2 es una colección de canciones que refleja su versatilidad como artista y su pasión por la música.



Otros recomendados