Uforia New Music Picks: Carin León, Tiago PZK, Grupo Frontera, Erick Brian, Xavi y más

Palabra De To's - Carin León

PUBLICIDAD

Continuando con la tradición, Carín presenta su esperado álbum de diciembre, grabado completamente en vivo en su natal Hermosillo, Sonora. En este disco reúne a 28 reconocidos compositores, mayoritariamente mexicanos, bajo la curaduría de Edgar Barrera, ganador del Latin GRAMMY® como Compositor y Productor del Año. El álbum, de 16 cortes, fue producido por Antonio Zepeda, Alberto Medina y el mismo Carín León.

SRT - Xavi, Fuerza Regida

Xavi lanza su colaboración muy esperada, junto a una de las bandas más candentes del momento, Fuerza Regida. La canción habla de vivir la vida y progresar poco a poco teniendo a su lado el apoyo de sus verdaderos amigos. El tema ha sido co-escrito por Xavi y JOP. La canción incluye un vídeo musical.

Todo Es Rojo - Adriel Favela

En este nuevo y poderoso corrido, Adriel combina la auténtica narración de historias con temas convincentes sobre la lealtad, la familia y vivir la vida al máximo. Escrito por el propio Adriel, «Todo Es Rojo» se sumerge en la vida de un personaje que valora el trabajo duro, la comunidad y aprecia cada momento con sus seres queridos. El título sugiere un doble significado, ya que representa tanto los riesgos de un estilo de vida apasionado como la intensidad con la que todos deberíamos abordar nuestros sueños.

Chucu Chucu - Ryan Castro, Juanes

Ryan Castro inaugura la temporada navideña con “Chucu Chucu”, una colaboración con la leyenda de la música latina JUANES y el creador de éxitos SOG. Este tema festivo mezcla los sonidos de Antioquia, Colombia, con los ritmos urbanos característicos de Ryan, continuando su tradición de lanzar himnos parranderos para estas fechas. En este lanzamiento, Castro presenta con su alter ego, 'Richy', un personaje inspirado por la cultura de su región.

Para El Tiempo - Timo

TIMØ nos trae un himno nostálgico con su nuevo tema “Para El Tiempo” que nos invita a reflexionar sobre lo rápido que pasa el tiempo y cómo necesitamos aprovechar cada instante. Con “Para El Tiempo”, la banda colombiana nos regala la canción perfecta para cerrar el año, mirando atrás con agradecimiento y valorando lo que realmente importa.

Tiago PZK, Grupo Frontera - Mi Corazón

“Mi Corazón” es una de las canciones con mayor sentimiento en la carrera de Tiago PZK, esta canción formó parte del álbum GOTTI A sin embargo en la versatilidad de Tiago la ha llevado por un nuevo camino y sumando a Grupo Frontera. Este dúo ha lanzado la canción a nuevos horizontes y es sin lugar a dudas una imprescindible para los playlists de fiesta durante estas fechas.

Así Es La Vida - Enrique Iglesias, María Becerra, J Álvarez, Descemer Bueno Y Omi Hernández

Esta nueva versión lleva la canción a un nivel completamente nuevo de celebración. Mientras que la versión original exploraba un enfoque sensual e innovador de la bachata, el remix de “Así Es La Vida” introduce sonidos y fusiones que reafirman el estatus de Enrique como el rey de los crossovers entre pop y urbano. Este remix también marca el regreso de Enrique a las listas con una propuesta fresca y vibrante que promete ser el himno perfecto para las festividades de fin de año

El Sueño Americano - Calibre 50 – Album

El álbum cuenta con 7 temas, donde se incluye “Sueños Americano”. Esta producción está formada por 3 covers, “Si No Te Hubieras Ido”, “Yo Te Amo”, y el “El Sanwitch”. Además 4 temas inéditos entre ellos un dueto con El Coyote, una cumbia muy bailable titulada “50 Y pico”. Por supuesto no podrían faltar las baladas románticas como “La forma en que me miras”.

Feliz Año Nuevo Triste - Erick Brian

Erick Brian, exintegrante de CNCO, inicia su carrera como solista con el lanzamiento de “Feliz Año Nuevo Triste”. Esta canción marca un nuevo comienzo para el artista, que ahora se embarca en una etapa donde busca mostrar una faceta más personal y auténtica. “Feliz Año Nuevo Triste” es una canción que combina letras emotivas con una producción moderna de pop latino, explorando los sentimientos que surgen en los momentos de cambio. Refleja la dualidad entre abrazar un nuevo comienzo y despedir lo que queda atrás.

Pa’ Andar Happy - Octavio Cuadras

El precursor de los corridos felices, presenta su álbum de covers ‘Pa’ Andar Happy, producción conformada por 15 canciones grabadas completamente en vivo desde Culiacán, Sinaloa. Esta producción le permite al artista explotar más su talento vocal de una manera más versátil, un álbum ideal para las fiestas de fin de año, incluye la canción “Ya No Vuelvo Contigo”, un cover del Grupo Firme y Lenin Ramirez, un tema de desamor y ruptura al ritmo del sierreño con charcheta y acordeón.

Yo Te Extrañaré - Jacqie Rivera y Lupillo Rivera

Jacqie Rivera junto a Lupillo Rivera, grabaron en memoria de Jenni Rivera, que este próximo lunes, 9 de diciembre se cumplen 12 años de su trágica muerte. Ambos se unieron para grabar este clásico, original de la agrupación Tercer Cielo, pero que Lupillo Rivera grabó hace unos años atrás para su hermana Jenni y ahora toma un nuevo significado al grabarla junto a Jacquie.

Aeropuerto - Joaquina

Joaquina lanza su nuevo sencillo "Aeropuerto" el cual captura la alegría de los recuerdos y la nostalgia por la familia en esta época del año, mientras también acepta la realidad de que el cambio llegará con la inevitable marcha del tiempo. Con el lanzamiento de su nueva canción, también revela el título y la fecha de lanzamiento de su tan esperado álbum debut 'Al Romper La Burbuja' el cual se estrena el 31 de enero, y fue coproducido por el productor Julio Reyes Copello y por la propia Joaquina.

No Es Cierto - Yahritza y su Esencia

Yahritza y Su Esencia presenta su nuevo sencillo "No Es Cierto", un tema que expone las emociones más crudas del desamor y la lucha interna por aparentar fortaleza frente a un corazón roto. La canción, liderada por una interpretación emotiva de Yahritza, ofrece un viaje sonoro que conecta con cualquiera que haya experimentado la pérdida de un amor.

Fresa - Mari La Carajita

Mari “La Carajita” se reinventa una vez más con su nuevo sencillo "Fresa", un tema explosivo que fusiona ritmos Urbanos y Afro. El tema, es una oda a la evolución personal de la artista y un grito de independencia en una industria que suele etiquetar y encasillar. En la canción, Mari se despoja de las etiquetas y nos invita a ser quienes realmente somos, sin miedo a lo que digan los demás.

Sweet Child O’ Mine - De La Ghetto

De La Ghetto, desafía las expectativas con el lanzamiento de su versión de “Sweet Child O’ Mine”, el emblemático éxito de la legendaria banda de rock Guns N’ Roses. Esta nueva versión de “Sweet Child O’ Mine” no solo resalta la versatilidad del artista, sino que también celebra la fusión de géneros y el poder universal de la música.

¿Qué Nos Pasó? - Kei Linch Y Micro TDH

La cantautora colombiana Kei Linch cierra el año con una colaboración de alto nivel, el artista venezolano MICRO TDH se une para presentar el remix de “¿Qué Nos Pasó?” Track originalmente incluido en el álbum Dulcinea.