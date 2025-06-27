Uforia New Music Picks: Gerardo Ortiz, Myke Towers, Camilo, Duki, Jasiel Núñez y más

Gerardo Ortiz - Échame El Grito

Gerardo Ortiz nos lanza un grito con su más reciente sencillo “Échame El Grito.” Bajo un formato de una balada romántica, Gerardo Ortiz nos entrega el tema perfecto para dedicarle a tu media naranja, sólo porque sí. Amor, pasión y un vínculo que sólo crece con cada verso en esta canción, es lo que recibimos en este tema pero el video musical nos eleva los sentimientos a otras superficies. ¡Very aesthetic y lleno de puro sentimiento!

Myke Towers - Expectativas

Myke Towers vuelve a la conversación musical con “Expectativas”, un nuevo sencillo que revela otra faceta de su universo sonoro actual y que es un adelanto de su próximo álbum. El tema transita sobre una base de Afrobeat donde el flow de Myke se funde con una energía emocional más introspectiva. La canción explora el terreno de las emociones complejas —deseo, duda, vulnerabilidad— con una madurez artística que confirma el momento creativo que atraviesa el artista puertorriqueño.

Camilo - Maldito ChatGPT

Si pensaron que ya lo habían visto todo, pues aún queda más porque Camilo nos vuelve a sorprender y esta vez, con su más reciente sencillo: “Maldito ChatGPT”. En este tema, Camilo nos transmite musicalmente lo que consiste amar a alguien que no tiene sentido y aun así elegirla sin pero alguno. Mezclando ironía con honestidad, Camilo emphasizes the practice of questioning ourselves the role AI keeps projecting in our life con el avance de la tecnología, específicamente en nuestras experiencias personales. ¿Qué les parece?

Duki - No Me Alcanza

¿Ya supiste? En esta edición de New Music Picks, Duki nos presenta su segundo adelanto de “5202” (which we’re completely over the moon to hear about) con “NO ME ALCANZA”. Lo más especial de esta canción es que fue grabada durante su gira mundial, en uno de los momentos de mayor crecimiento artístico y popular de su carrera. Actualmente, recorre más de 12 países y 45 ciudades con funciones agotadas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica contagiando a todos sus fanáticos con puro flow!

Jasiel Núñez - Formula One

F1 fans: ¡Amárrense los cinturones because you’re in for an epic ride! En esta vuelta, Jasiel Nuñez nos lleva por un fast track en la música mexicana presentando "Fórmula One", su más reciente sencillo. Este himno de 3:04 minutos, Jasiel lo trae con dedicatoria especial hacia aquellas personas que viven sin complejos y no le tienen miedo a NADA. Under the lenses of an energetic beat, la letra de este tema nos enseña la importancia de vivir el momento de una manera unapologetic y a la vez, el afán de alcanzar el éxito. A fresh sound for sure!

Cris MJ - Apocalipsis (álbum)

¡Chile en la casa y elevando su bandera con este tremendo álbum! The wait is finally over y la escena urbana está de fiesta porque la sensación internacional Cris MJ, finalmente nos presenta su esperado nuevo álbum APOCALIPSIS. Este álbum recorre una declaración musical audaz que marca un antes y un después en su carrera. Su visión abre nuevos caminos al combinar el reggaetón tradicional con el pop futurista y una propuesta global vanguardista a través de un viaje de 18 temas. ¡Tendremos todas en repeat!

Santa Fe Klan, Saweetie - Locos

Just as he knows best, Santa Fe Klan continúa redefiniendo los límites de la música latina y en esta ocasión junto a la icónica estrella del rap Saweetie presentando “Locos”, su nuevo tema. Este collab no sólo rompe géneros sino que también explora la pasión, el caos y la conexión entre dos personas que no pueden estar separadas, doesn’t matter what’s at stake. Combinando a la perfección el español y el inglés para crear una experiencia sonora magnética, este tema es puro fuego.

DND | Do Not Disturb, R!ch Yasiel - Te acuerdas?

Con los chicos de DND, nunca es la misma vuelta porque siempre nos entregan un banger con un formato diferente gracias a la versatilidad que los caracteriza. En esta ocasión, DND une fuerzas con R!CH YASIEL entregándonos un afrobeat único en su categoría that will bring you back to his musical roots. If you know, you know: ¿Te Acuerdas? Nosotros desde ya tendremos este hit en loop, preparándonos para los findes con sabor a playita que se acercan. ¡An iconic collab que nos da todos los feels!

De La Ghetto - SaSa

De La Ghetto does it again! En esta ocasión, De La Geezy presenta su más reciente sencillo titulado “SaSa” con ritmos tropicales y vibras que son más que perfectas for the summer. Con esta canción, De La Ghetto le da inicio a una nueva etapa musical y lanza una invitación directa a que no matter what you do, no te dejes de mover este verano. ¡Con esta canción, nos fuimos al ritmo de puro sazón y alegría y te sentirás en la Isla Del Encanto!

Gale - Sería Cool

Para aquellos que siempre ven a esa persona en cualquier lado y lo único que quieren hacer es gritar a los cuatro vientos que SERÍA COOL no sentirse de esa manera — eso es un poco de lo que nos trae GALE en esta ocasión. La estrella puertorriqueña nos presenta una balada moderna minimalista de despecho con “Sería Cool”, un tema lleno de puros pop vibes y una letra vulnerable to the core. Con esta canción, GALE continúa consolidando su nueva etapa musical which we are stoked to keep discovering!

Marca MP, Emmanuel Cortés - Desde Que La Vi

En esta edición de New Music Picks, la agrupación mexicana Marca MP une fuerzas con el cantante Emmanuel Cortés para presentar “Desde Que La Vi”, su más reciente sencillo. Este tema, que se caracteriza de una contagiosa fusión de sierreño y norteño, los artistas enfocan la temática en lo que sucede durante ese primer encuentro de miradas. Lo más lindo de esta canción es que recorre desde las emociones que les generó conocer a esa persona especial, hasta todas las estrategias para ganarse su corazón. ¡Imperdible!

Alejo, Lyanno - Gastar

¡Woah! Llevándonos de la mano de un perreito minimalista a lo new school, Alejo y Lyanno traen todas las vibras necesarias para este fin de semana. Presentando “GASTAR”, esta dupla de jóvenes talentosos nos ofrecen una propuesta moderna y fresca dentro del trap latino con este collab. En este tema, los vemos representar con un sonido minimalista, ofreciéndonos un chill beat donde todo indica que the upcoming eras que nos traerá este dúo será nada menos que INCREÍBLE. ¡We can’t wait!

Maeso - Mucho Gusto (EP)

It's Maeso Time! El día de hoy, MAESO nos presenta su nuevo EP titulado “Mucho Gusto”, donde no sólo estrena temas musicales sino que también una declaración de identidad también. A lo largo de seis temas conceptuales, MAESO nos recorre por sus razones que lo conllevan a sus alegrías, sus raíces, su capacidad de ser tan versátil con su sonido. ¡Es un verdadero gusto sumergirnos en el mundo que cada tema de este EP ofrece!

Walde-PR - Eros (EP)

¡Arriba Puerto Rico! Abriéndonos una ventana a su mundo musical, Walde.PR nos presenta “EROS”, un EP de cuatro temas que explora el amor, el deseo y la transformación desde una perspectiva honesta y sin filtros. De inicio a fin, este EP viene acompañado de ritmos urbanos, youthful melodies, an unapologetic attitude y mucho sentimiento. Es importante resaltar que viene acompañado de una serie de visualizadores dirigidos por El Shooter, donde retratan la belleza y el caos de las relaciones modernas en la era actual.

Indy Fontaine - Mariposas En La Lluvia

¡Ay, ay, ay! Temas como este nos producen mariposas en el estómago pero hoy Indy Fontaine nos enseña lo que es sentirlas en la lluvia con su más reciente sencillo: "Mariposas En La Lluvia”. Con este tema, la talentosa cantautora cubanoamericana Indy Fontaine fusiona bachata con ritmos tropicales a la vez que explora los matices del enamoramiento y la decepción amorosa. Con cada verso de este tema, sentirás cada emoción a flor de piel como si fueras el protagonista en esta trama.

Desilusión Bay - Mayami

¡Todo lo bueno sucede en la Ciudad del Sol! En esta ocasión, Delusion Bay nos presenta su proyecto “MAYAMI” llevando la bandera de Venezuela en alto con el estreno de este sencillo. Este tema fusiona el beatbox, los sintetizadores, el concepto de batería en vivo y una guitarra eléctrica sinigual para explorar la dualidad emocional de buscar una identidad en una ciudad marcada por el movimiento constante y la reinvención como lo es Miami, Florida. We love to see it!

Andry Kiddos - TK Más

Adding an edgy kick to 2025, el artista y productor venezolano ANDRY KIDDOS regresa con su segundo lanzamiento del año titulado "TK MÁS". Este tema es un sencillo que le da inicio a su nueva era y se profundiza en los temas del apego, el miedo a la pérdida y la búsqueda de la conexión humana en cada vínculo. Cada lanzamiento musical tiene un propósito para ANDRY, ya que este tema sirve como puente narrativo entre sus lanzamientos anteriores y los que vienen. A conceptual mastermind, ya queremos ver lo que sigue!

Kane Rodriguez, Daniel García - Talisman

Estrenando un corrido que viene cargado de todo, Kane Rodríguez estrena “Talisman” en esta ocasión junto a Daniel García, donde nos llevan por un paseo musical hablando acerca de temas como la ambición, lealtad y lo que conlleva perseguir el éxito y alcanzar tus sueños. Lo más lindo del tema es que viene con versos cargados de determinación, reflejando la visión de un artista que sigue construyendo su camino desde Houston. Una canción con un mensaje que va más allá de todo, directo al alma.

Almas - Verano Cruel

ALMAS nos presenta en esta edición de New Music Picks su nuevo sencillo titulado "VERANO CRUEL", donde transporta a cada uno de sus oyentes a la época dorada del pop mexicano. Lo más cool de este tema es que you’ll find yourself living once again en los finales de los 90 y principios de los 2000. Envolviendo la esencia de un summer love, este sencillo te mantendrá a la expectativa de lo que traerá este verano.

Neto Becerra - Volveré

Todo aquello that makes us take a trip down memory lane lo es todo, y en esta ocasión el cantautor californiano NETO BECERRA nos trae un poco de ello continuando revitalizando la música regional mexicana presentando su versión del súper éxito VOLVERÉ. Este tema es una versión en ritmo duranguense del icónico tema lanzado en 1975 por Diego Verdaguer, en el formato de una carta abierta al amor que persiste pese al tiempo y la distancia. ¡Dándole un refreshing twist a un timeless classic, que genio!

Mari La Carajita - Enamoraita

Si hay algo que nos mantiene en constante movimiento, es el ever evolving sound de Mari La Carajita quien nos vuelve a sorprender en esta ocasión con su latest single “Enamoraíta”. Retratando una conexión instantánea entre dos personas, Mari plasma el concepto de la ilusión y a la vez el temor a la separación por contextos migratorios. A base de un merengueton que narra una profunda historia, Mari nos mantendrá bailando this summer 2025. ¡A bailar y a recordar porque amar siempre vale la pena!