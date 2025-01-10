Uforia New Music Picks: Bad Bunny, Adriel Favela, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón y más

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - BAD BUNNY

El último álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, encabeza los lanzamientos musicales de esta semana, ofreciendo un sentido homenaje a Puerto Rico y a su rico patrimonio cultural. El proyecto mezcla ritmos tradicionales como la plena y el jíbaro con sonidos contemporáneos, mostrando colaboraciones con artistas locales como RaiNao y Pleneros de la Cresta. Los temas de la nostalgia, la identidad cultural y la resistencia están presentes en todo el álbum, con temas destacados como «Lo Que Le Pasó a Hawaii», que aborda la gentrificación y los cortes de electricidad en la isla.

Esquizofrénico - Adriel Favela

Adriel Favela continúa cautivando a su audiencia con su dinámica creatividad artística y narrativa introspectiva, uniéndose a Octavio Cuadras en su más reciente lanzamiento, “Esquizofrénico”. Esta colaboración profundiza en la dualidad entre el éxito y las luchas internas, revelando una narrativa cruda y honesta que resuena profundamente con los oyentes. "Esquizofrénico" marca un paso emocionante hacia su próximo álbum "ORIGEN," que se lanzará el 23 de enero de 2025.

Aloh Aloh - Kapo

Luego de un extraordinario 2024, la revelación global KAPO inicia el año con fuerza al ritmo de “Aloh Aloh”. El tema consolida a la estrella colombiana como uno de los principales representantes de los afrobeats latinos de la actualidad. El sencillo, escrito por el intérprete y producido por Gangsta y Jeyjenm, es una oda al amor, a la conexión profunda y auténtica entre dos personas. A través de sus versos, KAPO se desborda en halagos hacia su musa, destacando la complicidad genuina entre dos amantes. El lanzamiento viene acompañado de un videoclip, rodado en Madrid, dirigido y producido por Willy Rodríguez.

Por Toda la Vida (Version Tipiquero) - Fonseca, Los Tipiqueros

El vallenato pop romántico de Fonseca se contagia con la vibra y sonidos de Panamá en el remix de “Por Toda la Vida”, uno de los éxitos de 2024 del cantautor colombiano y parte de Tropicalia. En esta nueva versión, Fonseca enlista a Jhonathan Chavez, Alejandro Torres, Kenny y Kiara, Raul Aparicio y Anarkely Arias para una versión “Tipiquera”, fusionando así el folclor colombiano y panameño en una sola canción.

Corazoncito - Jacquie Rivera

Jacqie Rivera, una de las voces más prometedoras y emocionantes de la música latina, regresa con su tan esperado sencillo “Corazoncito”. Coescrita por Jacqie, esta canción se convierte en un himno de amor propio y redescubrimiento, transmitiendo el poderoso mensaje de que el amor que tanto anhelamos de los demás, en realidad, ya reside dentro de nosotros. Con una melodía vibrante, y una letra profunda, “Corazoncito” es una verdadera celebración de la fuerza interna y la resiliencia necesarias para abrazar el amor propio y sanar desde el interior.

El Beso - Majo Aguilar

Majo Aguilar, estrella emergente de la música mexicana, lanzó su último sencillo de mariachi tumbado, "El Beso". En esta balada profundamente sentida, Majo vierte su corazón en cada nota, creando una conmovedora carta de amor. El sencillo explora la magia del amor, el significado de un beso y la vulnerabilidad de entregarse por completo a otra persona.

Una Historia Mal Contada - La Arrolladora Banda El Limón

Una de las bandas más importantes de América Latina, reconocida por su gran legado musical en el género regional presenta su tema “Una Historia Mal Contada”, una canción de desamor y de la autoría de Horacio Palencia y Diego Urtusastegui. Esta canción al ritmo de la banda fue producida por Fernando Camacho, su letra describe la importancia de conocer “las dos caras de la moneda” pues en todo conflicto siempre existirán diferentes versiones, donde cualquiera puede convertirse en el villano de “Una Historia Mal Contada”.

Noche De Enciclopedia - Alfredo Olivas