Uforia New Music Picks: Alejo, Ca7riel y Paco Amoroso, Kapo, Myke Towers, Camila Fernández y más

Nena - Alejo

PUBLICIDAD

Alejo regresa con fuerza con su nuevo lanzamiento, Nena. Tras comenzar el 2025 con el enérgico sencillo "Aprovéchalo", sigue su viaje hacia Punto Nemo, entregando su segundo éxito del año. 'Nena' es todo lo que los fanáticos han aprendido a amar de Alejo: reggaetón puro y sin filtros, repleto de perreo, energía explosiva y melodías pegajosas. Este lanzamiento llega justo después del éxito rotundo de la gira Antes De, que recorrió España con entradas agotadas.

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso (EP)

La semana pasada, CA7RIEL & Paco Amoroso finalmente les dieron a sus fans las tan esperadas versiones de Tiny Desk que los llevaron a su ascenso global en el primer corte de "Papota", el EP que sucede a su álbum de 2024, BAÑO MARÍA. El lanzamiento también incluyó "#TETAS", la primera de las cuatro nuevas canciones del EP, con un video hilarante donde el humor del dúo se duplicó en los músculos al combinar fuerzas con dos figuras importantes de la escena del humor argentino. "Papota” es un término de la jerga argentina para los suplementos de culturismo. Esa metáfora hiperbólica sirve para retratar —y reírse de— los estereotipos superficiales e imposibles de la industria de la música.

ILY - Kapo, Myke Towers

Kapo, ganador del Premio Lo Nuestro como Artista Revelación del Año, se une a Myke Towers en una propuesta fresca que mezcla el Afropop con matices urbanos, reafirmando la versatilidad y el impacto global de ambos artistas. 'ILY' fusiona ritmos envolventes con una letra cargada de romanticismo, llevando la esencia de Kapo a un nuevo nivel en la escena musical.

Sobelove - Beéle

Beéle, vuelve a sorprender con "sobelove", su nueva propuesta musical que fusiona la energía del AfroPop con una vibra envolvente de fiesta y romance, incluyendo una innovadora versión en Dolby Atmos, que ofrece una experiencia de sonido inmersiva sin precedentes. El lanzamiento de "sobelove" llega acompañado de un videoclip con una estética vibrante y una narrativa envolvente, que transporta al espectador a un universo donde el ritmo, el color y la pasión son protagonistas.

GOTTI B - Tiago PZK (EP)

Tiago PZK, en una sutil continuación de su segundo álbum GOTTI A, presenta un nuevo playlist sin precedentes y experiencial tanto acústica como visualmente potenciado. Su nuevo EP Gotti B es el plano en el que Tiago y su alter ego superestrella Gotti trabajan en tándem para conquistar la dominación global, desatando la tormenta perfecta en esta obra experimental. El focus track del EP, “Sometimes”, junto al cantante y compositor Teddy Swims, navega a través de los turbulentos altibajos del amor y el desamor, enfrentándose cara a cara con una batalla de retrospección.

XXX - Domelipa

Luego de sus exitosas colaboraciones “Ese Vato” con Ozuna y “AUDEMARS” con Omar Montes, Domelipa regresa con “XXX”, su primer tema del año. Se trata de un sencillo que mezcla una narrativa pícara por parte de Dome con ritmos electrónicos, transportándonos a una historia de deseo y conexión. ¿Estás dispuesto a llegar hasta el nivel XXX en el juego de la atracción?

Las Ganas - Camila Fernández

“Las Ganas” es la primera canción de despecho dolido que presenta Camila en esta serie de nuevos sencillos, en el que se muestra vulnerable, una canción que conecta con una audiencia con el corazón roto dispuesta a abrirse al desamor pero que sabe lo que vale. “Las ganas” está acompañada por un video oficial, en el cual Camila habita distintos escenarios de una casona tradicional que sirven para representar emociones como anhelo, rabia y melancolía. El vacío de cada habitación, con la impresionante interpretación de Camila, muestran la profunda soledad que se vive después de terminar una relación significativa.

Erotika - Nathy Peluso

Nathy Peluso ha lanzado el nuevo single 'Erotika'. La canción está inspirada en la escena de la salsa erótica de principios de los 90 en la ciudad de Nueva York. El bajo prepara el escenario para un tema vibrante, mientras que la percusión -timbales, congas y bongos- crea una poderosa base rítmica. El fuego de la sección de vientos (trompeta y trombón) enciende cada nota, convirtiendo el tema en una innegable invitación al baile.

Malo H - Nath

La cantante colombia llega pisando fuerte y sorprende a todos los amantes del género urbano con su nuevo sencillo “Malo H”, una propuesta fresca con el sello característico de la artista que transmite perfectamente los sentimientos de deseo, nostalgia y esas conexiones imposibles de romper. Con un beat envolvente y una voz llena de emoción, invita a revivir momentos de pura nostalgia. Esta canción narra la historia de amores que dejan huellas imborrables, sentimientos que se mantienen abiertos y una atracción que, pese al paso del tiempo, permanece intacta.

Lumbre - Santa Fe Klan

Santa Fe Klan, continúa redefiniendo los límites de la música mexicana, se ha asociado con el rapero chicano en ascenso Lefty Gunplay para “Lumbre,” un himno contundente que encarna las crudas realidades de la vida callejera, la resiliencia y el orgullo cultural. Fusionando influencias mexicanas tradicionales con ritmos de rap contundentes, Más que una canción: es un himno para la cultura, que representa la fuerza y la autenticidad cruda de ambos artistas.

Perdido - Gabito Ballesteros

Gabito Ballesteros, estrena su último sencillo, "Perdido". La melancólica canción muestra su estilo característico al tiempo que abraza las emociones crudas del desamor y la añoranza, consolidando su reputación como un narrador magistral en el género. Con temas de pérdida, escapismo y agitación emocional, "Perdido" captura el dolor de tratar de llenar un vacío que permanece sin sanar. "Perdido" profundiza en temas de amor, pérdida y autodestrucción, con letras que capturan la angustia de extrañar a alguien que ya no está.

Amigos? No - Oscar Maydon, Neton Vega

¿Cómo le dices al corazón que quieres más que una amistad? Este es el dilema del que Oscar Maydon y Neton Vega nos hablan en su nuevo tema “Amigos? No”. Se trata de un despecho tumbado en el que los cantantes relatan con herida abierta el dolor de estar en el friend zone: “Ella no me mira como yo la miro, yo le doy mi vida y ella ni un besito”.

La Güera Y La Morena Grupo Máximo Grado, Carín León

La música regional mexicana está de fiesta con la nueva colaboración entre Máximo Grado y Carín León, dos de los artistas más importantes del género. La canción promete ser todo un éxito, mezclando corridos tradicionales con ritmos modernos de antro, perfecta para animar cualquier fiesta. Los arreglos mantienen el toque norteño característico de Máximo Grado, pero se adaptan a las tendencias actuales, creando un sonido fresco que seguro va a conquistar a todos. Además, la voz única de Carín León, con su increíble capacidad para transmitir emoción, le da un toque especial que hace la canción aún más poderosa.

Mamii - Slayter y FloyyMenor

El artista puertorriqueño en ascenso Slayter sigue dando rienda suelta a su originalidad creativa y lanza el sencillo “mamii” en colaboración con el reconocido intérprete chileno FloyyMenor. La canción forma parte del próximo álbum de Slayter, “Dile No A Las Drogas”, que lanzará a finales de marzo. Con redobles clásicos de reggaetón, la voz de Slayter combina perfectamente con la de Floyy Menor. La armonía vocal sobresale en un tema que se inspira en la atracción marcada hacia una chica que se diferencia entre las demás y el afán de querer complacerla en cada encuentro para tornarlo inolvidable.

La Tigra del Caserío - Paola jara, Yenifer Mora

La música llanera recibe un nuevo y poderoso dueto con el lanzamiento de “La Tigra del Caserío”, la esperada colaboración entre Paola Jara y Yenifer Mora. Esta pieza musical se erige como una declaración de identidad y fuerza femenina dentro del folclore colombiano. En un género tradicionalmente dominado por figuras masculinas, “La Tigra del Caserío” marca un momento clave al unir dos voces que encarnan la esencia del llano con una interpretación vibrante y llena de carácter.

El Niño del Barrio - Luis Alfonso

¿Qué le dirías a un niño que sueña con llegar a grandes escenarios y ser un cantante? Este es el mensaje principal que el cantautor de música popular colombiana, Luis Alfonso, quiso plasmar en su primer sencillo de 2025, “El Niño del Barrio”. Según el cantante, el tema está dedicado a “los soñadores, para los que no dejamos de luchar a pesar de lo difícil que se pone la vida”. El sencillo llega meses después de su EP, Parrandero y Contentoso, publicado en octubre de 2024.

Pinterest Remix - TORRRES, J Abdiel & Lyanno

Luego del éxito de la versión original, TORRRES eleva el tema con este explosivo remix que refuerza su sonido fresco y pegajoso, consolidándolo aún más en la escena. Con versos afilados y una producción envolvente, la canción mantiene la esencia callejera y digital que hizo destacar el track original, ahora con nuevas dinámicas entre los artistas que suman aún más energía al tema.

Astropical - Astropical, Bomba Estéreo, Rawayana

Astropical, un proyecto creativo de Bomba Estéreo y Rawayana, publica su primer álbum homónimo, inspirado en el trópico caribeño y la astrología, una pasión que comparten los vocalistas de la agrupación, Liliana Saumet y Beto Montenegro. Lo que comenzó como una canción “Me Pasa (Piscis)” evolucionó rápidamente a un álbum de doce temas, cada uno simbolizando los signos del zodíaco. De la producción se conocen ya cinco sencillos, lanzados en febrero, los cuales ponen en relieve el crisol musical de la cultura latinoamericana

Pensando En Ti - Emmanuel Cortés

Emmanuel Cortés, presenta su primer EP titulado Pensando En Ti, una producción de cinco canciones que fusiona romanticismo y ritmo con su particular estilo de Cumbias Tumbadas.

El EP tiene como tema principal “Desvelado”, un clásico del regional mexicano original del gran Bobby Pulido, el sencillo llega acompañado de su video oficial, dirigido por el reconocido Iván Xochihua, ofreciendo un complemento visual que refuerza la esencia de la canción. Pensando En Ti incluye los temas “Tu Cárcel”, “Desvelado”, “En Los Puritos Huesos”, “Nunca La Olvidé”y “Sin Ti”.



Otros recomendados