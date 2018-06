Estudiante colombiana recibe la Beca Carlos Vives, otorgada por la Fundación Cultural Latin GRAMMY

En la ceremonia de la entrega de la beca, el presidente de La Academia Latina de la Grabación, Gabriel Abaroa Jr ., habló sobre la noble causa de la fundación: "Nuestras becas ayudan a que los estudiantes con dificultades económicas que no pueden financiar sus estudios, puedan asistir a algunas de las universidades más reconocidas del mundo. Nos complace otorgarle nuestra cuarta Beca Prodigio, conocida como Beca Carlos Vives a Nicolle Horbath , quien con su talento sobresalió entre cientos de solicitantes y ha demostrado su incondicional compromiso para lograr promover la música latina a través de su formación musical".



El cantante colombiano Carlos Vives se siente satisfecho al poder ayudar a impulsar y desarrollar el talento de jóvenes como Nicolle: "Es muy difícil para nuestros estudiantes latinos acceder a una beca tan importante y valiosa, que te permite estudiar cuatro años en una de las universidades más prestigiosas e importantes del mundo. Si no fuera por las becas que otorga todos los años la Fundación Cultural Latin GRAMMY, nuestros jóvenes no tendrían esa oportunidad. Me gustó la manera que Nicolle tiene de ver la música, de universalizarla, de fusionarla con la música del mundo y su visión de la música folclórica. Estudiar en Berklee la va a ayudar a enriquecer todas estas cualidades, estoy convencido de que lo va a hacer cada vez mejor".