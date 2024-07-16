Track x Track: Baby Yors y su nuevo álbum 'Americano'

A continuación, la explicación de Baby Yors sobre lo que significó este nuevo trabajo y cada canción.

"Al final de este viaje pensé que iba a estar solo. Pero el hogar que deseaba había estado ahí todo el tiempo. Más lejos de lo que quería, pero más cerca de lo que pensaba.”

Llegué aquí prácticamente desnudo. Sin nada más que unos pocos nombres y sus números de celular. Nada más que tres grandes maletas, una mochila y un montón de sueños.

Me enseñaron de chico que América es un continente, y todavía lo creo. América del Norte, o más específicamente Estados Unidos es un país y, no podemos negar que, ha sido como una especie de imán que atrajo a personas de todo el mundo, especialmente en el último siglo con el comienzo y el crecimiento de Hollywood. Yo fui una de las muchas personas que vio esto y soñó con ser parte de ello. La libertad que emanaba, la prosperidad, el arte de la mano de tantos íconos.





Para muchos, Estados Unidos es el país más rico del mundo económicamente, el de más rápido crecimiento. El imperio más grande que el mundo ha visto. ¿Es perfecto? No. Pero tampoco lo es ninguna otra nación.

Vine aquí recién salido de la secundaria, y todo se sentía nuevo y ajeno. Vine como un niño y me hice un hombre. Capaz me sentí en casa, porque es un país hecho por extranjeros básicamente. Y el poder de un inmigrante no debe subestimarse. Cuando te vas, dejas todo atrás, incluyendo quién eras, incluyendo quién tenías que ser alrededor de las personas con las que creciste. Empezás de nuevo, no tenes nada que perder, y ningún trabajo es demasiado malo, ningún apartamento es demasiado chico, ningún esfuerzo es lo suficientemente grande.

Gente me robó, fui a la cárcel una vez por un incidente menor, pasé hambre a veces, fui desalojado una vez, me casé a los 20 y me divorcié poco después. Tuve sexo con extraños y romances con personas famosas. Todo mientras básicamente era un niño. Docenas de cosas increíbles sucedían cada día. Tantas que nunca podría recordarlas todas. Tan épicas, tan descabelladas. Supongo que algún día escribiré al respecto, solo para obligarme a recordar todo.

Mientras escribo estas palabras, el corazón late más fuerte que hace unos párrafos.

No sé si todos los que se mudan a la ciudad de Nueva York tienen el tipo de vida que yo he tenido, pero me alegro de haber decidido mudarme, y me alegro de que todo haya salido bien.

Empecé a sentirme en casa eventualmente. Lo loco se volvió normal. Mudarse a California definitivamente tuvo ese efecto. Los Ángeles se siente como un sueño. Se siente como si me hubiera retirado de estar en modo de supervivencia.

Digo todo esto, porque de esto se trata AMERICANO. Mi llegada, mi supervivencia, ¿Cómo fue encontrar el amor por este país en medio del caos y la incertidumbre? ¿Cómo fue la experiencia en la tierra de las oportunidades para un niño de las montañas del norte de Argentina, alguien en quien pocos (pero los suficientes) creyeron?

No puedo decirte que esto es una carta de amor, ni puedo decir que es una obra llena de críticas. Tiene alma. Y como cualquier verdad, es compleja . Tiene humor y dolor, medita sobre el fracaso y el éxito. Ve las fallas y los golpes que forman la base de Estados Unidos. Es mi manera de decir que me siento AMERICANO. Del norte y del sur!

Track x Track

Red River Maria — Miles de personas durmiendo en la carretera. Una metáfora que apareció en un sueño. Un camión rojo se dirige hacia ellas. El país más grande tiene una gran parte de su gente dormida.

Money — En resumen: Si sos rico, América te ama. Si no lo sos, entonces puede aplastarte. Esta canción usa humor y se convierte en un himno de atracción de abundancia. “Money, now that I have it, I feel satisfaction all over my body” (“Dinero, ahora que lo tengo, siento satisfacción por todo mi cuerpo”).

Penélope — Renombrar a América como Penélope. Debatiendo cómo me siento sobre su pasado sangriento y el sufrimiento de los nativos americanos para construir lo que existe hoy ante nosotros, mirando también a la cultura que se construyó en todo este tiempo.

Bombón — Entre muchos temas, habla sobre el control. En nombre de la seguridad: ¿cuánta libertad estamos dispuestos a ceder?

Cara de Ule — Un ejemplo visual del exceso, de la adicción a las cirugías plásticas. También burlándose de mi desastrosa experiencia con una cirugía que casi me mata hace diez años.

Fortuna — Una oración abierta a interpretación. La libertad es la fortuna más grande!

Nada Más Americano — Nada más americano que las drag queens. Nada más americano que la bandera que mostramos con orgullo, nada más americano que: (Vos rellena el espacio en blanco).

Last Cigarette — Una vez me pregunté si esto era todo, si estaba pasando mis últimos momentos en los EE.UU. Los amigos venían y se iban. Es mi experiencia en este país de una manera más directa. Por supuesto, decidí quedarme.

