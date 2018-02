"Cuando escucho hablar a José José, hasta me dan ganas de llorar": confiesa vocalista de Conjunto Primavera

Meléndez, quien además de su faceta de cantante se desempeña actualmente como Diputado federal por el estado mexicano de Chihuahua , dijo que lamenta mucho que la salud de ‘El Príncipe de la canción’ no mejore y que "siente bien feo, al grado de querer llorar cuando lo escucha hablar con tantas dificultades".



“Siempre que lo veo hablar en televisión me dan ganas de querer llorar, porque he de reconocer que José José es de las mejores voces que existen, y ver ahora las condiciones en las que quedó su garganta me entristece".