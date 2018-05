“Arriba del escenario no somos padre e hijo”: así retaba Vicente Fernández a 'El Potrillo' en sus inicios

“Se me olvidó la canción, era un vals acompañado de mariachi, pero se me patinó la letra y yo pensé que mi papá estaba atrás de mí, pero no estaba. De pronto se apareció y salió como un león para defender a su cachorro. Se agachó y me dijo: ' Tú puedes y termina la canción'. Algo que no se me olvida porque la lección es que por muy mal que salgan las cosas hay que terminarlas”, recordó Alejandro durante la entrevista que le concedió a la periodista María Alejandra Cardona del programa ‘Los Informantes’, de la cadena Radio Caracol de Colombia.