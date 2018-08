J Balvin revienta contra los “payasos” del reggaeton que traen una “mierda de vibras”

“Para mí es un chiste lo que está pasando. ¡Mejor hagamos música! Me gustaría llevarlos a un barrio de mi ciudad a ver cuántos de los más “calle” del género no salen corriendo o les da un infarto al ver que sus películas no tienen nada que ver con la cruda realidad. Respeto para los que son calle y guardan silencio, porque su dolor y su realidad es mejor no contarla, pero cero respeto a todos los payasos del género, que los siguen miles de personas y lo único que tienen para brindar es una mierda de vibras, cuando vinimos a poner a la gente a bailar y a hacerlos felices”, declaró el autor de ‘Vibras’.