Así le respondió J Balvin a Aleks Syntek tras llamar música pornográfica al reggaetón

Syntek usó su cuenta de Twitter para subir una parte del video del tema mencionado, en el momento que se estaba transmitiendo en una de las salas del aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, lo cual no le gustó verlo, por la hora en que estaba apareciendo.



“10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto: “Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo, música pornográfica para los antros de noche. No durante el día, en lugares públicos. Mis hijos se lo van a agradecer”, escribió el músico y enviando el mensaje a los intérpretes del tema.