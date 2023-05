Humbe nos deja ver su esencia en su más reciente álbum

Acabo de pasar ahorita justo por un bloqueo creativo y no me salía música, no me salía nada, nada, nada. Y hasta hace dos días me pude sentar en el estudio, apagar mi teléfono, mi computadora, apagué todo para no ver nada y me quedé en el estudio hasta que salieran. Empecé otra vez a fluir. Entonces es muy bonito ver cómo ahorita siento que el sonido de lo que saqué ayer es muy diferente al de ‘Esencia’.