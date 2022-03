Bad Bunny, ocho datos curiosos del famoso conejo malo

Orientación sexual

Gran parte de las letras de sus canciones Bad Bunny denuncia la homofobia en la industria de la música y presenta personas ‘queer’ en sus videos. Sin embargo, el cantante nunca ha puesto etiquetas a su sexualidad. Bad Bunny dijo que su sexualidad es fluida. "No me define. Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida”, confesó en una entrevista con LA Times.