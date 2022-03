Bad Bunny: de ser un ‘conejo de campo’ a convertirse en fenómeno mundial

En octubre de 2020, el famoso ‘Conejo Malo’, apodo que adoptó de una fotografía de su infancia cuando en un festival escolar su mamá lo disfrazó de conejo y, como el atuendo no fue de su agrado, en la foto aparece enojado, pero gracias a esa imagen nació el mote de Bad Bunny, dio una entrevista al The New York Times Magazine, donde describió su infancia, como la de, “un chico de campo”, que ni siquiera sabía dónde estaba. “Siempre que iba a la Plaza (centro comercial) iba a esos kioscos que tenían todo tipo de caramelos, con las bolsitas, tú las llenabas y las pesabas”.