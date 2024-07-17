Joaquina: la experiencia de cantar con Andrea Bocelli y su nuevo tema “Pesimista”
La artista emergente, Joaquina, nos habla de sus emociones, su inspiración y su sueño cumplido.
La cantautora venezolana, galardonada a un Latin GRAMMY, nos habló del lanzamiento de su nuevo tema, “Pesimista” y la influencia que esta canción tuvo en el proceso creativo de su primer disco. Con tan solo 19 años, Joaquina cumplió su sueño al presentarse en julio junto con Andrea Bocelli en Londrés.
Esto nos contó sobre lo que han sido estas últimas semanas:
Estás lanzando tu tema pesimista, ¿cómo surge la inspiración de este tema?
“Pesimista” irónicamente es una canción de amor y la escribí en un cuarto de hotel en Madrid el año pasado. Estaba en el primer viaje lejos de casa con mi música y para mí era un shock estar tan lejos y viviendo todas estas cosas nuevas. Escribí esta canción sobre extrañar a una persona que estaba en casa mientras yo estaba lejos. Sentir que quería que esta persona estuviera viviendo todo esto conmigo e imaginándome con esta persona en diferentes partes de la ciudad.
Con tan solo 19 años ¿cómo haces para llevar una vida normal y poder disfrutar tu juventud?
Yo creo que el balance es todo para mi lo que más disfruto en la vida es hacer mi música y genuinamente es algo que me trae demasiada satisfacción y felicidad y para mi eso ya es disfrutar. Obviamente pues de resto tratar de buscar ese balance ha sido un reto, pero ahí vamos.
¿Sueles tener momentos en que eres “Pesimista”?
Yo creo que todos tenemos esos momentos. Creo que tal vez muchas personas piensan que porque yo escribo canciones súper honestas o vulnerables soy como alguien triste pero no, es totalmente lo contrario,creo que mis canciones al final son como desahogos y cosas que no puedo decir en voz alta y me gusta descubrir eso y jugar con eso. Pero todos tenemos nuestros días.
¿Qué significa este lanzamiento para ti?
Bueno esta canción fué la primera canción que escribí de este álbum, que es mi primer álbum que estoy haciendo justamente ahora. Entonces creo que a nivel emocional abrió la puerta a las canciones que vendrán después.
Cuéntanos cómo te sientes de cantar con Andrea Bocelli en Londres y cumplir este gran sueño…
Que puedo decir, es un honor completo que el maestro Bocelli me permitió esta oportunidad de cantar junto a él en Hyde Park en Londres. Me preparé con muchísimo respeto y responsabilidad para montarme en esa tarima.