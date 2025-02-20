Descargar App
Greeicy brilla con Uforia Music en un exclusivo boat party previo a Premio Lo Nuestro

Miami vivió una noche mágica con el evento exclusivo previo a la gran noche de Premio Lo Nuestro 2025.

A bordo de un lujoso yate, la cantante colombiana Greeicy fue la gran protagonista de una velada inolvidable que combinó música, glamour y el imponente skyline de la ciudad como telón de fondo.

El boat party reunió a un selecto grupo de influencers, personalidades de la industria e invitados especiales que disfrutaron de una experiencia íntima y llena de energía. Greeicy, invitada por Uforia Music, ofreció un showcase especial en el que interpretó algunos de sus éxitos más queridos, como “Esta Noche”, “Destino”, “A Veces a Besos” y “¿Qué Te Pasó?”, tema que comparte con Jay Wheeler. Su carisma y conexión con el público transformaron el evento en un espectáculo vibrante y lleno de emoción.


La atmósfera exclusiva del yate, iluminado por las luces de Miami, sumada a la cercanía con la artista, hizo que cada interpretación se sintiera personal y única. Entre los invitados estuvieron los talentos de El Flow de La Radio, Santi, Laurita y Vicky La Chama, Monse Medina y DJ Vela del show ‘ Mixology’, así como algunos influencers de gran reconocimiento, compartieron en redes sociales la magia de la noche, llevando la experiencia a sus seguidores alrededor del mundo.

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2025 se celebrará esta noche y será transmitida en vivo por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, prometiendo una noche llena de talento y grandes momentos musicales.

