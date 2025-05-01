Fuerza Régida: Orgullo, poder y frontera sin límites | Artist Of The Month

Desde las calles de California hasta los escenarios más grandes del mundo, Fuerza Régida representa a una nueva generación de jóvenes méxico-americanos que viven, sienten y cantan entre dos culturas. Su música es un grito de identidad, resistencia y, sobre todo, de posibilidades.

Con su más reciente álbum 111Expantia, el grupo liderado por Jesús Ortiz Paz nos recuerda que los sueños no tienen fronteras. “Manifestarlo es posible”, dicen, y ellos lo están viviendo: llevando la música mexicana a lugares impensados como París, rompiendo récords y sonando al mismo nivel que las bandas más grandes del planeta.

Su fuerza está en su autenticidad. En la manera en que mezclan corridos con trap, calle con orgullo cultural, y talento con visión global. Fuerza Régida no solo está marcando tendencia, está escribiendo historia.