DannyLux: sorprende al navegar en el género EDM en su nuevo proyecto musical
Conocido por ser parte de la nueva ola de la música mexicana, DannyLux s orprende al lanzar su nuevo tema, “Decir Lo Que Siento”. Este lanzamiento formará parte de su próximo proyecto completamente de Electronic Dance Music.
Del Sad Sierreño al EDM, ¿cómo nace la idea de hacer un proyecto 100% dedicado al género EDM?
A mí me nació la idea de hacer un proyecto totalmente EDM/House porque a mí siempre me ha gustado ese tipo de música y en mi álbum DLUX, saque una canción, “ House of Lux,” que es como House y a la gente le gusto y eso me motivó a hacer más canciones así. A ver cómo reacciona la gente.
Te hemos visto explorar con este género antes en “House of Lux”, ¿estabas nervioso de lanzar algo diferente a lo que ya estabas haciendo?
Cuando lancé “ House of Lux” sí estaba un poco nervioso porque no sabía si a los fans les iba a gustar ese tipo de música. Pero ya cuando salió, empecé a ver que a la gente le gustaba, y empezaron a hacer bailes y eso me encantó. Me hizo sentir muy bien que les gusto el otro lado de mí que es la música electrónica.”
Hablemos de “Decirte Lo Que Siento”, ¿cuál fue la inspiración detrás de este tema?
“La inspiración de “Decirte Lo Que Siento” fue hacer una canción que tiene la letra como una de mi estilo normal, pero meterla a un House beat. Cuando trabajamos en la canción, nos enfocamos mucho en la música y me encantó como salió la canción.”
En este tema también colaboras con Michaël Brun y Ariza, ¿cómo se dio esta colaboración?
Esto se hizo posible gracias a mi label, Warner. El label nos pudo poner a todos en contacto y a mí siempre me había gustado lo que Michael y Ariza han hecho. Fue una locura poder trabajar con ellos y estoy muy agradecido.
¿Consideras EDM uno de los géneros que más escuchas?
Sí, EDM es uno de los géneros que más escucho. Cuando estoy en el carro o en el avión siempre traigo música House en mis audífonos. Escuchando muchos artistas como Skrillex, Fred Again, Chris Lorenzo.
¿Qué adelanto nos puedes dar de tu side project de EDM?
Que se viene un proyecto con puras canciones de House y estoy bien emocionado porque todavía estamos trabajando en las canciones y están quedando muy pasadas.
¿Alguna colaboración que te gustaría que estuviera en este proyecto?
Una colaboración que me encantaría para este proyecto sería Fred Again. Me encantan todos los chops que hace y es un dream collab.
¿Qué es lo que más te emociona de que tus fanáticos escuchen toda tu nueva música que está por venir?
Estoy tan emocionado que todos los que escuchan mi música escuchen todos nuestros proyectos que vienen. Nos estamos esforzando bastante y va a ser algo loco.