15 Artistas on the rise que la ROMPIERON este 2022

This “PUERTO RICAN MAMI” is EVERYTHING! Cambiando su carrera como tatuadora profesional por cantante, María Victoria mejor conocida como “Young Miko” se convirtió en una de las chicas más aclamadas en el género urbano este 2022. Trayendo algo nuevo y refrescante a la escena musical, esta boss babe rápidamente rose to fame este verano con el lanzamiento de su primer EP, “Trap Kitty”. Being unapologetically true to herself , Baby Miko, nos ha demostrado que you should always be proud of who you are.