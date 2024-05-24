Uforia #NewMusicPicks: Sofía Reyes, DannyLux, Pepe Aguilar, Rauw Alejandro y más, estrenan música

Touching The Sky - Rauw Alejandro

La canción es el primer lanzamiento en solitario de Rauw este año y marca un nuevo capítulo en su carrera musical. La canción llega justo a tiempo para el clima caliente y garantiza ser un himno del verano. El estreno viene acompañada de un nuevo video, dirigido por Martin Seipel y producido por Rocío Taboada, que muestra a Rauw bailando por toda la ciudad de Nueva York.

El 100 - Sofia Reyes, Danny Lux

El 100" es más que solo una canción. Con este tema, Sofía Reyes demarca un suceso importante dentro de su carrera, simbolizando su evolución como artista y su compromiso de traspasar cualquier tipo de frontera. Con Danny Lux a su lado, Sofía invita a los escuchas a un mundo donde la vulnerabilidad se enfrenta con la fuerza, el dolor con la resiliencia y la oscuridad se encuentra con la luz.

Que Llueva Tequila - Pepe Aguilar (álbum)

Pepe Aguilar, el legendario ícono de la música mexicana nos ha compartido un trabajo de estudio magistral al lanzar su muy anticipado nuevo álbum, Que Llueva Tequila. El álbum, que consta de 13 canciones que exploran temas de amor y desamor, mantiene el sonido característico de Aguilar al mismo tiempo que innova sutilmente dentro de los límites de su género. Que Llueva Tequila fue producido en su totalidad por Pepe Aguilar, supervisando el proceso creativo de principio a fin.

Ricardo Montaner - Ricardo Montaner (Versión Montaner) (álbum)

Ricardo Montaner estrena su nuevo álbum, marcando con este, el inicio de una serie de seis álbumes que presentan su icónica música, conservando la esencia original de sus canciones. Este emocionante proyecto musical promete cautivar a una nueva generación que gusta de las melodías envolventes e inconfundible voz de Montaner, así como intensificar en los seguidores del consagrado artista, la banda sonora de sus vidas. Con este álbum, Montaner desea transportar a los oyentes a un viaje emocional e inolvidable.

Te Llevo En La Sangre - Alejandro Fernández

Alejandro Fernández, mantiene intacto su legado gracias a ‘Te Llevo En La Sangre’, un álbum donde utiliza el sonido clásico del mariachi-ranchera y lo combina con géneros actuales, creando una obra maestra donde pasado y presente convergen para crear los ritmos que definirán el 2024. ‘Te Llevo En La Sangre’ promete convertirse en un clásico instantáneo, no solo en la carrera musical de Alejandro, sino también en la historia de la música tradicional mexicana.

The GB - Gabito Ballesteros

'THE GB' es un álbum extenso con 22 canciones que incluyen colaboraciones estelares con algunas de las principales estrellas de la música mexicana, el pop y la música urbana, demostrando la inigualable capacidad de adaptación del fenómeno multiplatino mexicano. Artistas como Natanael Cano, Peso Pluma, Kenia Os, Blessd, Junior H, Luis R Conriquez, Fuerza Regida, entre otros, aparecen en el álbum. 'THE GB', que ha sido producido íntegramente por Gabito, marca un antes y un después en la carrera de la joven estrella, demostrando su versatilidad tanto delante como detrás de los micrófonos a la vez que explora la esencia de los corridos tumbados, la música de banda y otros sonidos de la música mexicana. 'Sin Yolanda', con Peso Pluma, colaborador y amigo desde hace muchos años, es el tema central del álbum.

El Último Baile - Trueno

Viajando por el pasado en busca de inspiración mientras mira hacia el futuro, Trueno ha retratado a fondo el impacto generacional y cultural del hip hop en la música actual a nivel mundial, con un profundo conocimiento del género desde una edad muy temprana. Donde predominan los versos duros y la producción vanguardista, 'El Último Baile' es un poderoso recordatorio de que el hip hop no ha muerto. Para conseguirlo, Trueno retrocede en el tiempo e hila su propia interpretación del género hasta convertirlo en una entidad propia, rindiendo homenaje a las obras de sus inolvidables predecesores.

Su Gato - Justin Quiles

Justin Quiles regresa con su nuevo sencillo "SuGato", marcando el inicio de una emocionante nueva etapa en su carrera que culminará con el lanzamiento de su esperado álbum Permanente en julio de este año. Fue escrito por un talentoso equipo que incluye a Justin Quiles, Eli Enrique Nieves Santos, William Omar Olivero, Hiram Gonzalez, Fabián Quiñonez y Johnny Oscar Lopez, y fue producido por Hiram da Producer. Esta canción mezcla el trap con sonidos electrónicos, refrescando el catálogo musical de Justin y reafirmándolo como uno de los artistas latinos más versátiles.

Frases - Keityn

Este sencillo trae una letra que va más allá de las mismas palabras. El cantautor colombiano, logra sumergirnos en un viaje de admiración y curiosidad, expresando honestamente su deseo de entender lo desconocido y la fascinación por lo que parece ser de otro mundo.Con "Frases", Keityn demuestra una vez más su capacidad para conectar con los oyentes a un nivel profundo y emocional, dando la oportunidad de percibir por qué es considerado un maestro de la composición. Más que una canción urbana; es una experiencia que invita a reflexionar sobre el amor, la admiración y la búsqueda de lo desconocido en el ser amado.

Mi Corazón - Tiago PZK

Tiago PZK Presenta “Mi Corazón" el segundo y nuevo single de este 2024, que forma parte de su segundo álbum de estudio que saldrá este año. Una canción de desamor, nostálgica, con mucha carga emocional. Producida por Leven Kali, Tatool y Sol Was que junto a Tiago, decidieron incorporar en la intro y outro una interpolación con el reconocido single "Para No Verte Mas" de la banda Argentina La Mosca Tsé-Tsé.

A La Orden - Santa Fe Klan, Yahir Saldvíar

El rapero Santa Fe Klan se une al emergente artista mexicano Yahir Saldvíar en un potente nuevo sencillo, estilo barrio, que trasciende géneros. La cumbia bélica y el rap colisionan en "A La Orden", entregando un mensaje poderoso sobre las realidades de la vida en la calle y las luchas que enfrentan muchos. Con letras conmovedoras y energía cruda, Santa Fe Klan y Saldívar pintan una imagen vívida de los peligros al acecho en las calles, mientras celebran la resistencia y la fuerza de aquellos que navegan a través de la adversidad y confían plenamente en su fe.

Grasa - Nathy Peluso (álbum)

Este nuevo álbum, después de 4 años, revela a una Nathy más madura y envalentonada que afirma sus capacidades únicas como compositora e intérprete, navegando sin problemas entre el rap, las baladas y los géneros tropicales. Por primera vez, la artista nacida en Argentina, revela un lado más íntimo y personal en sus letras, sin miedo a abrirse sobre los dolores de crecimiento y las crisis creativas que vienen con la fama, el éxito y las presiones del estrellato moderno.‘Grasa’ evoca muchos significados y subtextos culturales diferentes, especialmente en su Argentina natal, donde la palabra puede significar «de mal gusto» o «vulgar». Pero Nathy, al igual que su música, no quiere limitarse a una sola definición y quiere reivindicar la palabra y convertirla en parte de su universo.

Eden Muñoz - Todo Me Vale Madre

Eden Muñoz adelanta su nuevo single, ‘Todo Me Vale Madre’, de su próximo álbum. En este tema, Edén muestra una fusión de Indie y Folk que transmite la sensación de vacío con la que uno se queda después de que una relación haya terminado abruptamente. Su voz melancólica combina bien con la letra. El cantautor toma influencias de Charley Crocket, uno de sus artistas favoritos de Americana/Country. Junto a su nueva canción, también ha anunciado recientemente las fechas de la gira estadounidense Como en los viejos tiempos. La gira comienza en agosto en Texas, con paradas en Florida, Arizona, Georgia, Indiana, Nevada y California hasta noviembre.

Si no es contigo - Cris MJ

El nuevo tema es un movido reggaetón en el que le canta al amor. Este sencillo producido por Nes, Cris MJ llega con una canción que, sin duda, muchos enamorados harán parte de su historia. La canción que dice, “Si no es contigo amor / ya no quiero a nadie más…” también cuenta con un video musical dirigido por Javier Rivas. El video, que fue grabado en París, resalta los momentos simples que pueden estar llenos de complicidad y atracción donde los protagonistas pasean juntos por la ciudad y disfrutan de su compañía en una cena con la Torre Eiffel en el fondo.

Lo Rompí - Sael

La canción es su primer tema tras el lanzamiento de su aclamado EP, H.10, que amplió los límites de su versatilidad creativa y reveló una nueva faceta de su arte, así como un Sael reflexivo y orgulloso de sus orígenes y raíces. 'Lo Rompí' narra la historia del momento en el que uno empieza a sentir algo por su pareja en una situación en la que ambas partes eran conscientes de que se trataba de una aventura casual. En el vídeo, vemos a El Pibe interpretando la canción al ritmo de un clásico del Reggaeton de ensueño mientras la chica que le vuelve loco está en su apartamento y se la ve pensativa mientras disfruta simultáneamente de la canción - pensando en Sael.

Dime Precioso - Alex Anwandter

Tras lanzar el primer sencillo “Gaucho” el mes pasado, el músico, productor y director de cine chileno Alex Anwandter publica hoy su nuevo álbum “Dime Precioso”, enfocando su lanzamiento en el tema “Paris, ¿Tal Vez?”. "Dime Precioso",fue creado de manera.eficiente en el lapso de sólo unos meses en el propio apartamento de Anwandter, en el que aparece más experimental que nunca, sumergiéndose en las profundidades de su propia fluidez musical mediante el empleo de una variedad de diversas influencias musicales que van desde Burt Bacharach a la música house de los 90, Gil Evans y MPB brasileña, junto con una base de pop latinoamericano. todo ello manteniendo la esencia única y magnética que le ha convertido en uno de los artistas más innovadores del panorama actual.

La Manera Que Me Ves - Estevie

Después de terminar su extensa gira como telonera de la sensación regional Xavi, la Gen-Z Cumbia Pop Star, está lista para entrar en su nueva era con toda su fuerza. Presenta una primera muestra de lo que está por venir, con un single de inspiración tribal (cumbia y electrónica), 'La Manera Que Me Ves'.

Relatos de Calle - Ilona

La cantante colombiana presenta su nuevo álbum, "Relatos de Calle", una producción que promete llevar a los oyentes a un viaje emocional a través de las situaciones de la vida cotidiana, explorando las experiencias y emociones que se comparten al ser ciudadanos comunes. Con una propuesta de pop latino y toques de pop/rock, el álbum reúne 6 canciones que reflejan la diversidad y complejidad de la vida alrededor de un escenario cotidiano, la calle. Desde el poderoso mensaje de esperanza y resiliencia en "Viviendo", focus track del disco que se estrena con su videoclip oficial, hasta la reflexión sobre la lucha contra la injusticia en "¿Dónde hay ley para la ley?", cada track propone diferentes sensaciones y experiencias.

New Artist Alert!

Los Reyes del Mar - Hamilton (EP)

El cantante colombiano, Hamilton, se ha destacado por ser uno de los artistas bandera del afrobeat en español, y estrena su EP musical titulado, “Los Reyes del Mar”, nombre elegido para este trabajo por las vibras que te harán sentir escuchar este trabajo discográfico sentirás el mar, la playa, la brisa y el sol. "Madrid" el focus track del EP, es una propuesta producida por The Prodigiez e interpretada por Hamilton y Zaider abanderados de este género.