Daniel, Me Estás Matando enloquece a sus fanáticos con la versión deluxe de su disco, “Cómo Arruinarte La Vida”
El dúo latino, compuesto por Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, sorprenden con una nueva versión de su disco emblemático, “Cómo Arruinarte La Vida”.
¿Qué significado tiene para ustedes cerrar la era de una herida perdida con este nuevo álbum?
Es reconfortante terminar las etapas. A mi me da mucho placer cuando las cosas se acaban y se concretan.
¿Qué desean transmitir con este nombre y como conecta esta canción con los temas inéditos del álbum?
Es nuestro disco más dramático, más miserable, más oscuro y el que tiene la propuesta más ambiciosa a nivel de gama de aceptaciones y de gastos, nos salió más caro que ninguno. Es un disco demasiado largo según lo fuimos sacando. Es reconfortante terminar un disco que nos ha dejado tanto y nos ha llevado a tantos lados emocionalmente, laboralmente y musicalmente. También es la primera vez que nos atrevemos a experimentar tanto con nuestros looks.
Incluyen una interpretación en vivo de su tema, “Otra Vez” ¿Qué hace ésta canción tan especial para ustedes y para sus seguidores?
Esta canción en su versión original, Ivan ha tenido inquietudes de acudir al soul y al R & B y ese tipo de géneros porque es lo que siempre ha cantado. Entonces esta canción la escribió Ivy, es una canción preciosa pero en su versión original creo que nos quedamos con la inquietud de probar cosas que en esta versión en vivo si estamos probando. Como distintos efectos de la voz y como suena esa canción como banda.
¿Cómo lograron desarrollar esa fusión única entre bolero clásico y bolero glam y modernizar un estilo de música?
Con el tiempo y la experimentación. Conforme fuimos produciendo las canciones. Nosotros tenemos la bendición de ser productores los dos entonces hemos podido producir toda nuestra música desde el principio y creo que a lo largo de las producciones nos hemos acercado más a algo que nos gusta respecto a los dos mundos del lenguaje clásico del bolero y versión latinoamericana y sonidos más nuevos y de nuestra generación.
¿Qué expectativas tienen para su tour en Estados Unidos que se aproxima?
Más que una expectativa hemos ido aprendiendo que Estados Unidos es gigantesco y que cada zona tiene su propia onda. Aquí pegado a la frontera pues hay mucho Mexicano y la gente recibe la música de una forma muy distinta a como sería en Chicago o en Nueva York.