¿Bad Bunny está en una relación abierta y tendría dos novias?

Los comentarios no se hicieron esperar, y varios se mostraron sorprendidos de que esto llegue a ser verdad: "Si es real que bad bunny está en una relación abierta, mis respetos a gabi, yo me estaría arrancando el pelo", "la fuerza que tiene gabriela para estar en una relación abierta con bad bunny likeeeeee sis omg i would be murdering hoes","Omg me odio por correr con chisme de una mae random en internet pero es que yo sí le creo que Bad Bunny es poly o tiene una relación abierta idk es muy on brand", escribieron algunos usuarios.