Rosalía, Karol G, Anitta, Silvana Estrada y muchas más: conoce a las mujeres que conquistaron la industria musical este 2022

Elena Rose es la representación de que todo lo que sueñas es posible si trabajas duro y lo visualizas. La hitmaker & songwriter favorita de la industria no solo tuvo un año lleno de éxitos junto a los artistas para quienes escribió canciones como Becky G, Tini, Marc Anthony, entre otros. Sino también, ha sido un año donde su carrera como solista ha despegado a niveles que ni ella misma se imaginó. Con canciones como Bayamón y La Ducha Remix feat. Becky G, María Becerra, Greeicy y Tini, la artista venezolana-americana llevó su carrera el next level and is ready to take over the world.