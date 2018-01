Policía esposó a un niño de 7 años por supuestamente golpear a su maestra

Las imágenes de un niño de 7 años cuando está siendo esposado y arrestado por la policía escolar en el condado de Miami-Dade han causado indignación en esa comunidad.

La madre del niño, Mercy Álvarez, contó que en la escuela Coral Way K-8 decidieron llamar a la policía luego de que su hijo presuntamente agrediera a una maestra. La madre dijo que llegaron tres patrullas para llevarse al niño, que salió esposado, y fue enviado a un hospital para ser examinado. “Como si mi hijo fuera el criminal más agudo que existe”, dijo la mamá del menor.



Álvarez dijo a Univision Noticias que exigirán una investigación exhautiva a la policía escolar, y que no descartan introducir una demanda penal. “Yo creo que es un abuso policial, un abuso de poder”, Mercy Álvarez, madre del niño arrestado.

De acuerdo al distrito escolar de Miami-Dade el pequeño de 7 años agredió a un maestro. La familia del niño dijo que la policía escolar no ha querido darles razón del incidente. La agencia también se negó a conceder entrevistas a Univision 23.

“Supuestamente el niño empujó a la profesora, le haló el pelo y le dio golpes. Digo supuestamente, porque no he visto el video”, declaró Álvarez.

La madre dijo que lo que hizo el niño no está bien pero deben investigarse las razones por las que llegó a ese punto.



La familia cree que el menor está siendo víctima de acoso. En noviembre de 2017, el pequeño protagonizó otro incidente similar.

Según la madre, su hijo nunca había tenido problemas de comportamiento, antes de entrar en la escuela Coral Way K-8 de Miami. “En ningún momento he apoyado a mi hijo en eso. Mi hijo estaba conversando con las profesoras y les estaba pidiendo disculpas, les dijo que no había sabido controlarse”, dijo Álvarez.

Jackie Calzadilla, vocera de las escuelas públicas del condado, emitió un comunicado sobre el caso. “Un estudiante comenzó a comportarse erráticamente y golpeó a un maestro. Debido a una gran preocupación por el estudiante y para garantizar su seguridad y la de quienes lo rodeaban, fue restringido de acuerdo a la ley Baker y transportado al hospital para ser evaluado”, dice el comunicado.

Univision Noticias intentó hablar con el superintendente del distrito escolar, Alberto Carvalho, pero se negó a dar declaraciones sobre ese caso, porque se encontraba en un acto para la premiación del “Maestro del Año”, el día jueves.

El pequeño fue dado de alta el mismo jueves, y la madre insistió en que su hijo no padece ningún trastorno psicológico que justifique la utilización de la ley Baker.

La ley Baker permite que se le realice un examen involuntario a una persona. Puede ser iniciado por jueces, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, médicos o profesionales de la salud mental. Para aplicar la ley Baker debe haber evidencia de que la persona: posiblemente tenga una enfermedad mental o representa un daño para sí mismo, o para otros.