Arrestan a una mujer de 94 años por no pagar la renta de la residencia de ancianos

La policía de Eustis, Florida, arrestó a una mujer de 94 años acusada de entrar ilegalmente al condominio donde vive desde 2011. Tenía prohibida la entrada porque no pagaba el alquiler desde hace tres meses.

Juanita Fitzgerald fue ingresada el martes a la cárcel del condado de Lake, bajo una fianza de $500. Pero fue liberada el jueves, según dijo un portavoz de la Oficina del Sheriff de Lake. Aunque no tuvo que pagar la fianza, la anciana debe comparecer en la corte el 27 de diciembre.

Karen Twinem, de National Church Residences, propietaria de Franklin House, donde vivía la acusada, dijo que Fitzgerald le dijo al personal que no pagaba el alquiler porque pensaba que iba a morir pronto. Sin embargo, en una entrevista a ClickOrlando, la mujer negó esa versión e insistió en que trató de pagar la mensualidad. "Yo siempre pagué, hasta que decidieorn que no querían tenerme más allí y no me aceptaban el pago", dijo Fitzgerald.



93 year old Juanita Fitzgerald says she tried to pay her rent but was refused. Says she did not tell them she was dying to get out of paying rent. She says that's a lie! Also says she's never been arrested before but has faith God will get her through! News 6 WKMG / ClickOrlando pic.twitter.com/JjE4wifKlx