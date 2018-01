Atención conductores: Estas son las calles que estarán cerradas el domingo por el Maratón de Miami

Este domingo, 28 de enero, los corredores tomarán las calles de Miami durante el maratón anual de la ciudad y los conductores deberían prestar atención a la lista de las calles y carreteras que estarán cerradas para la actividad.

"Recomendamos a todos los que quieran entrar o salir de Miami Beach entre las 6:00 am y las 10:00 am utilizar el Julia Tuttle Causeway", dice el sitio web de Miami Marathon.

Las vías serán cerradas y administradas por los departamentos de policía de Miami, Miami Beach, así como por la policía del condado de Miami Dade, que también ayudará en el tráfico de las intersecciones entre las brechas de los corredores.

La carrera comienza a las 6:00 am en el American Airlines Arena, luego los corredores se desplazarán hacia Miami Beach a través del puente MacArthur Causeway, hasta Ocean Drive. Luego atravesarán Venetian Causeway para después seguir rumbo sur hasta Coconut Grove.

El maratón termina a las 2:00 pm pero la mayoría de las carreteras estarán despejadas antes, debido a los procedimientos de reapertura progresiva.

A continuación le presentamos la lista completa de los cierres de carreteras el 28 de enero de 2018 para la maratón y media maratón de Miami.

- Biscayne Blvd: Cerrará sentido norte desde SE 3rd Street hasta NE 11th Terrace, entre 12:00 am y 9:00 am.

- SE 1st Street: Cerrará en sentiod este desde N Miami Ave hasta Biscayne Blv, entre las 2:30 am y las 2:30 pm.



- MacArthur Causeway: Cerrará en dirección este en el tramo que va de Biscayne Blvd a Alton Road/5th Street, entre las 5:00 am y las 8:10 am.

- Alton Rd/5th/South Pointe Drive: Cerrada en ambos sentidos desde la 5th Street hasta South Point Drive, entre las 5:00 am y las 8:25 am.

- Ocean Drive: Cerrará en ambos sentidos desde South Point Drive y la 15th Street, en el horario comprendido entre las 5:55 am y las 8:25 am.

- Washington Ave: Cerrará en sentidos norte y sur desde la 7th Street y la 17th Street, desde las 6:00 am hasta las 8:50 am.

- Pennsylvania Ave: Cerrará en ambos sentidos desde la 7th Street hasta la 8th Street, entre las 6:10 am y las 9:00 am.

- 17th Street: Cerrará en sentido oeste en el tramo que va desde Washington Ave hasta Dade Blvd. Entre las 6:10 am y las 9:30 am.

- Dade Blvd: Cerrará ne sentido oeste desde West Ave Bridge hasta Venetian Causeway, en el horario entre las 6:10 am y las 10:00 am.

- Venetian Causeway: Cerrará en dirección oeste desde Purdy Ave hasta NE 15th Street, entre las 6:10 am y las 10:00 am.

- NE 1st Ave: Cerrará en ambos sentidos (norte y sur) desde NE 15th Street y NE 17th Street, en el horario entre las 6:10 am y las 10:15 am.

- N Miami Ave: Cerrará en ambos sentidos desde la 17th Street hasta las SE 1st Street, entre las 6:15 am y las 11:00 am.

- S Miami Ave: Cerrará en dirección sur desde SE 1st Street y SW 8th Street, en el horario de 6:30 am a 10:30 am.



- SW 1st Ave: Cerrará en dirección sur en el tramos entre la SW 8th Street y las SW 15th Road. Será entre las 6:45 am y las 11:00am.

- S Bayshore Drive: Cerrará en ambos sentidos desde Aviation Ave y McFarlane Rd, entre las 7:00 am y las 12:00 pm.

- Grand Ave: Cerrará en dirección oeste desde Mary Street hasta Commodore Plaza, desde las 7:00 am hasta las 12:15 pm.

- Rickenbacker Causeway: El puente hacia Key Biscayne cerrará en ambas direcciones desde S Miami Ave hasta W Powell Bridge, en el horario entre las 7:00 am y las 12:45 pm.

- Brickell Ave: Cerrará en sentido norte desde la SW 26th Street y SE 15th Rd, entre las 7:30 am y la 1:30 pm.

- S Miami Ave: Estará cerrada en dirección norte desde la SE 15th Rd y SE 1st Street, desde las 7:30 am hasta las 2:00 pm.



Below is the 🏃‍♀️course for the @miamimarathon race that will take place on 1/28. Traffic will be impacted between 6am-2pm in the Brickell and Downtown areas. pic.twitter.com/JgMgwgNtNM