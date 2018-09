En Florida, los republicanos llevan la ventaja gracias al voto hispano mayor de 50 años

El grupo de edad de más de 50 años representa el 45% del voto hispano en Florida y aproximadamente el 8.5% de la población votante registrada del estado. Los hispanos representan el 19% del electorado de Florida, y los blancos no latinos son el grupo racial dominante con un 64%.

Los desafíos para Nelson

"Dados estos números, Scott se encuentra en una posición muy fuerte para desafiar a Nelson no importa sus 18 años en el senado", dijo Anthony Williams, director de proyectos especiales de Bendixen & Amandi International, quien organizó la encuesta.

La encuesta da legitimidad a algunas de las preocupaciones planteadas por los demócratas y los grupos hispanos de que Nelson no se ha comunicado lo suficiente con la comunidad hispana. Scott hizo varios viajes a Puerto Rico y comenzó a publicar anuncios en español hace meses, mientras que Nelson acaba de comenzar.

"No me sorprenden los bajos números de Nelson" , dijo Phillip Arroyo, un analista político puertorriqueño en Orlando. "Su campaña comenzó muy tarde para llegar a los hispanos de Florida. Ahora necesita un esfuerzo excepcional".

Para el abogado Lorenzo Palomares, quien fuera vocero de Trump en Miami-Dade durante la campaña de 2016, no es una sorpresa que Scott tenga ventaja. "Aunque Nelson lleva varios períodos, lo cierto es que no es carismático, en cambió Rick Scott sí lo es. Además, Scott ha sido un gran gobernador", dijo.

Para ganar elecciones estatales en Florida, los demócratas históricamente han necesitado una ventaja masiva de dos dígitos con el voto hispano y al menos obtener el 80-85% del voto afroamericano, así como el 35-40% de los blancos, señaló Williams. "Si los demócratas no logran alguno de ellos, es problemático", agregó.

En el pasado, los republicanos dominaban el voto hispano en Florida, pero se ha vuelto más diverso en las últimas dos décadas con el surgimiento de jóvenes cubanoamericanos de segunda generación y el crecimiento del voto puertorriqueño y otros hispanos no cubanos, como los Centro Americanos, colombianos y venezolanos.

"Ahora estamos en un punto en el que si se combina el voto puertorriqueño y los otros hispanos no cubanos, juntan esos dos son más grande que el voto cubano en Florida" , dijo Williams.

"Creo que el voto boricua beneficiará al partido republicano porque el que salió de la isla hacia Florida buscando una mejor economía piensa más como los republicanos. Es el perfil de empresario, más afín a las políticas del libre mercado, etc. Los que se quedan en la isla son como los demócratas, prefieren más gastos y más programas sociales".

En 2012, Obama ganó el 67% del voto hispano en Florida en 2012, capturando más del 45% del voto cubano. Los demócratas no ganaron una carrera estatal en las elecciones de mitad de período en la última década, en gran parte debido a la baja participación.

Sin embargo, el 28% de los encuestados no reconoció o no dio una opinión sobre Gillum, y el 24% tuvo la misma respuesta con respecto a DeSantis, sugiriendo que ambos candidatos podrían hacer crecer su atractivo si sus campañas pueden llegar a esos votantes no comprometidos.