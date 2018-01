Cientos de vuelos fueron cancelados y retrasados en aeropuertos del sur de Florida

La ola de frío también ha causado frustración entre los viajeros del sur de Florida. Aunque las condiciones climatológicas en el estado son aptas para el vuelo de aviones, decenas de viajes han sido cancelados o retrasados por la helada 'bomba meteorológica' que está afectando a los estados del noreste del país.

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) informó a través de sus redes sociales, que la tormenta estaba ocasionando cancelaciones de itinerarios desde el miércoles en la noche.





El jueves por la tarde MIA confirmó que, al menos 58 aterrizajes y 60 salidas fueron suspendidos. También informaron que 15 vuelos fueron retrasados por las condiciones del noreste del país.

Los vuelos afectados son principalmente con origen o destino a Nueva York, Boston, Philadelphia, Nueva Jersey y Charleston.

"Se recomienda encarecidamente a los pasajeros que se pongan en contacto con su aerolínea para confirmar el estado de su vuelo antes de llegar a MIA", dijo a Univision Noticias Karla Cobreiro, portavoz de relaciones públicas del aeropuerto.

Por su parte, 89 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto de Fort Lauderdale- Hollywood (FLL), mientras que 45 presentan retrasos en su llegada y otros 12 despegarán más tarde de lo previsto.



"De acuerdo a las condiciones meteorológicas a lo largo de la costa este, FLL ha tenido que cancelar y retrasar vuelos. Algunos de los retrasos son de cuatro horas", informó el aeropuerto en un comunicado.



We encourage travelers to check their flight status before coming to the airport. https://t.co/sGrxEudLe4 # pic.twitter.com/feOYaTOltq