La historia de la madre indocumentada que fue arrestada cuando fue a pagar una multa de tránsito

María nació en Guatemala, es madre de tres niños y fue detenida por agentes de ICE cuando fue a pagar una multa de tránsito de 150 dólares en el condado de Martin, en el estado de Florida. Esta semana la publicación Miami New Times cuenta en detalle la historia de esta mujer que pensó que estaba haciendo lo correcto, pero que por su condición de indocumentada terminó en la cárcel y ahora está en proceso de deportación pese a no tener antecedentes penales.

"No soy una criminal", declaró María. "He limpiado botes y casas. Me he esforzado para hacer trabajos que nadie quiere hacer", añadió.