Movimiento de los jóvenes de Parkland gana el llamado 'Nobel de la Paz' de los niños

El movimiento 'March for Our Lives' fue reconocido con el Premio Internacional de la Paz Infantil 2018 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica este martes, otorgado por la organización KidsRights.

"Estoy asombrado por estos jóvenes cuyo poderoso mensaje amplificado por su energía joven y su firme creencia de que los niños pueden no, deben, mejorar su propio futuro", señaló Tutu sobre los miembros de March for Our Lives, según un comunicado de la organización.