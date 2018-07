Ocurrió en Weston cuando estaba en casa de una amiga: el paquete de galletas estaba abierto y Alexi Ryan Stafford, una joven de 15 años alérgica al maní, tomó una. Se confió al ver el paquete de 'Chips Ahoy!' color rojo; no sospechó que después de comerla, moriría.

Por eso ahora su madre exige a la compañía fabricante que el empaque sea identificado de una forma distintiva, especialmente si contienen ingredientes que producen alergias, pues cuando la tapa superior del paquete está levantada, no es posible ver que contienen mantequilla de maní.

"Ella conocía sus límites"

"Como madre que diligentemente le enseñó qué estaba bien ingerir y qué no, me siento perdida y enojada porque ella conocía muy bien sus límites y estaba familiarizada con los empaques, sabía lo que era seguro comer y lo que no", escribió Travers-Stafford.