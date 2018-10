¿De quién es la responsabilidad?

La ministra de turismo de Costa Rica, María Amalia Revelo, no se explica cómo los guías que dirigían el tour de 'rafting', tomaron la “desafortunada” decisión de recorrer el río en las condiciones en las que estaba, según lo reportó el Diario La Nación de ese país.

"No entendemos cómo entraron al río cuando estaba en esas condiciones, sabían que podían llenarse de agua y de las lluvias en las montañas. Son condiciones sobre las cuales la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) nos ha tenido totalmente informados. Por supuesto que vamos a tomar cartas y ver cómo está la situación de esta empresa”, declaró la ministra al periódico local.

“Denuncio a las autoridades costarricenses por no implementar suficientes medidas de seguridad. Quiero disuadir a todos los turistas de que visiten lugares que les importe más su rentabilidad que la vida y la seguridad,” advirtió en su Facebook.

Dijo que las condiciones del tiempo no estaban aptas para autorizar el paseo en bote por el río. “Todas las balsas se volcaron, no fue una ni dos, fueron todas. Los agarró por sorpresa”, escribió, al tiempo que dijo que su hijo estaba sano y salvo, y que sólo había sufrido rasguños en la espalda, pero que otros cinco no corrieron con la misma suerte.