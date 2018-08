Las confesiones de un 'excoyote' sobre cómo logró burlar a la Patrulla Fronteriza

"Me gustaba la chamba de andar cruzando gente porque se ganaba buena lana (dinero)", dice este hombre de 46 años y originario de la Ciudad de México. Su apodo viene de la palabra chilango, como le dicen a sus paisanos. Así pide ser identificado y oculta su rostro, porque no quiere que le hagan algo malo por hablar con reporteros.

"¿Quieren quedar así?"

"Eran mis paisanos y no los podía dejar morir solos. Me daban una feria (dinero) y se iban contentos. Fue la manera en que yo más trabajaba. Los ayudaba para que fueran a una vida mejor", asegura.

Su táctica era la misma que usan muchos 'coyotes': avanzar con cautela al frente de los migrantes y verificar que nadie se vaya quedando atrás. "Siempre hay que hablarles recio para que caminen: ‘¡Órale, hijos de la chingada! ¡Rápido!’. Porque también uno los va dejando y dejando y no caminan. Por eso los agarra la migra. Hay que moverlos y ser listo para que no se mueran".

Los pocos encuentros que tuvo con 'la migra' fueron agresivos, según él. Cuatro veces le dieron en las piernas con balas de goma para que dejara de correr. "Dicen que no duelen esos balazos, pero ¿cómo no? Sí duelen. A mí me dieron y me tiraron", contó.