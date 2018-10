LOS ÁNGELES, California.– "Es tiempo de reinventar la imagen y la estrategia nacionalista. Nos volvimos predecibles" , escribió Benjamin Daley en un mensaje privado en Facebook el 25 de agosto de 2017. Le explicaba a un interesado en unirse al grupo ultranacionalista 'Rise Above Movement' (RAM) por qué debía dejar de usar corte de cabello y ropa estilo militar, los cuales habían sido requisitos para tener "presencia" en las manifestaciones a las que iban a pelear.

"Estamos con una apariencia secreta, por eso tienes que cambiar un poco tu estilo cuando estés con nosotros", le pidió Daley. El recluta respondió: "Me puedo dejar crecer el cabello si es necesario y deshacerme de la imagen de botas y protectores". Daley contestó con un símbolo de aceptación.

"Aplastamos antifascistas"

"Página principal del Stormer. Lo hicimos, familia", escribió Daley –quien ahora se encuentra tras las rejas– en un mensaje de texto dirigido a un miembro del grupo. Se refería a un artículo del portal The Daily Stormer, que simpatiza con supremacistas y neonazis, titulado: 'Los Trumpenkriegers (defensores de Trump) expulsaron físicamente a los homosexuales antifascistas en Huntington Beach".

Las autoridades creen que el choque en Huntington Beach fue la primera aparición violenta de los RAM y argumentan que se prepararon desde finales de 2016 entrenando técnicas de combate en parques, estacionamientos y otros lugares. Una vez fueron a San Clemente y en otra ocasión practicaron en un túnel de la ciudad de Irvine, donde escribieron con espray negro las siglas del grupo y las palabras "Rise Above", una cruz celta y el número "14".

El 10 de agosto de 2017, Robert Boman puso en su cuenta de Facebook una imagen en la que se le observa golpeando a una persona. "¿Eres tú en Charlottesville?", le preguntó alguien. "No, fue en Berkeley", aclaró.

El 16 de abril de ese año, un día después de un violento altercado en Berkeley, Boman publicó una foto en la que aparece agrediendo a alguien y dio "me gusta" a su publicación. "No le puedes poner 'me gusta' a tu propia foto, idiota", se burló alguien. "Claaaaaro que puedes", le respondió él.