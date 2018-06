"Armadas y peligrosas": 6 mujeres del narco que la DEA no ha podido atrapar en años

Alias 'La Doña'

Esta mujer se ganó el apodo no solo porque es homónima de la fallecida actriz mexicana, sino porque también es de carácter fuerte. Por eso, Félix fue la jefa de un grupo que compraba cargamentos de heroína en México, los cruzaba por garitas fronterizas y los distribuía en el sur de California.

Su grupo usó varios métodos para no ser detectado: en ocasiones los traficantes escondían la droga en la suela de sus zapatos para cruzar las garitas peatonales y ya en este lado de la frontera la ponían dentro de las luces traseras de sus autos o de globos de colores para entregarla a sus compradores.

Si bien 'La Doña' es la fugitiva con el rango más alto dentro del contrabando de droga en California, no es la única mujer buscada por la DEA en esta región. Estas son cinco mujeres hispanas dedicadas al narcotráfico que tampoco han podido ser atrapadas.

De coyote a traficante de droga

"¿Te mandó Hilda una caja de camarones?", preguntó un hombre a otro por teléfono. "No, no me ha mandado nada, ¿Por qué?", le respondieron al otro lado de la línea.