El caso de la elotera que inspiró la ley que protege las ventas ambulantes en California

'Microempresas' en las aceras

En Los Ángeles, donde hay alrededor de 50,000 vendedores callejeros, los ediles aprobaron una ordenanza similar el año pasado, pero los concejales aún no han podido redactar un reglamento. Los primeros borradores no han entusiasmado a los defensores de estos negociantes, porque estos han propuesto que se limite el número de vendedores que se instalen en cada cuadra, que pidan permiso a los negocios establecidos y que no se coloquen en los estadios ni en el popular Paseo de la Fama de Hollywood.