LOS ÁNGELES, California.– Un inmigrante perdió varios dientes porque no le permitieron ver al dentista en más de dos años, un detenido durmió nueve días en su silla de ruedas, otros fueron castigados en celdas aisladas sin autorización y se descubrieron sogas elaboradas con sábanas que generalmente son el método para cometer suicidios. Así lo detalla un informe de inspectores federales que visitaron el centro de detención para inmigrantes de Adelanto, en el sur de California,

"Aunque esta forma de custodia civil no debe ser punitiva, algunas de las condiciones del centro y el trato a los detenidos que identificamos durante nuestra visita y que se describen en este informe son similares a los que se pueden encontrar bajo custodia criminal", advierten.

Ahorcamientos con sábanas

Cuando los supervisores federales recorrían la cárcel de Adelanto, uno de los migrantes les dijo que ahí no son extraños los intentos de ahorcamiento. "He visto algunos intentos de suicidio usando las sábanas trenzadas de las rejillas de ventilación y luego los guardias se ríen de ellos y los llaman 'suicidios fallidos' cuando regresan del centro médico", dice el reporte citando el testimonio del entrevistado.

La Oficina de Inspector Federal notó que esto no era considerado una prioridad para los oficiales migratorios, por lo cual les exigió atenderlo inmediatamente. "(La) falta de respuesta de ICE para abordar este asunto en el centro de Adelanto muestra un desprecio por la salud y seguridad de los detenidos", reclaman.

Enfermos y sin dientes

"Concluimos que los detenidos no tienen acceso a tiempo para cuidado médico apropiado", citan los inspectores, que además observaron que dos doctores que recorrieron el área de celdas aisladas solo pusieron sus nombres en los historiales médicos de los detenidos, pero ni siquiera les preguntaron cómo se sentían.

Los detenidos presentaron 80 reclamos por no recibir atención de urgencia, no haber sido atendidos durante meses por problemas de salud persistentes y por no recibir medicamentos recetados, entre noviembre de 2017 y abril de 2018.