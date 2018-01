Travis Allen, el candidato opositor a las políticas proinmigrantes y al ‘establishment’ de California

LOS ÁNGELES, California.- Travis Allen vive en Huntington Beach, una comunidad playera del sur de California predominantemente blanca, donde suele practicar el surf y donde opera una pequeña empresa como asesor financiero e inversionista.

En noviembre de 2012 ganó las elecciones para representar en la Asamblea de California al Distrito 72 que integra ciudades del noreste del condado de Orange, incluyendo al vecindario de Little Saigon.

Como asambleísta ha sido un ferviente opositor a las políticas del actual gobernador Jerry Brown, principalmente la designación de California como ‘estado santuario’, pero también en contra de toda iniciativa demócrata que se presente en la Legislatura a favor de los inmigrantes.

Con esa misma oposición que lo ha caracterizado, Allen lanzó su candidatura para gobernador del estado con el lema "It's time to take back California" (es hora de recuperar California), prometiendo la eliminación de impuestos, la creación de empleos y el restablecer leyes más severas para combatir el crimen.

El legislador republicano se coloca en el tercer lugar de las preferencias electorales, de acuerdo con una encuesta de UC Berkeley realizada el mes pasado en la que obtuvo el 9% de la intención del voto, por debajo de los demócratas Gavin Newsom y Antonio Villaraigosa, y empatado con su compañero del Partido Republicano, John Cox.



Preferencia electoral para gobernador de California Resultados de una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley realizada del 7 al 16 de diciembre de 2017 sobre la intención de voto en la elección de gobernador de California. FUENTE: Berkeley IGS. | UNIVISION

El único candidato que votó por Trump

Travis Allen se postula como el candidato en contra del establishment (el grupo que ejerce el poder) y presume ser “el único republicano en la contienda que votó por Trump”, a quien califica de “gran líder” y por lo que apoya la construcción del muro fronterizo además de promover la falsa idea de que los inmigrantes indocumentados son culpables de altas tasas de criminalidad.



Aunque los resultados electorales recientes colocan a California como un estado que apoya a los candidatos del Partido Demócrata –el 44% del padrón es demócrata mientras que el 23% está registrado como republicano–, Allen sustenta su esperanza de triunfo en lo que llama ‘la supermayoría silenciosa’, votantes que dice comparten su punto de vista respecto a que el sistema legal y político del estado no funcionan.

Entre sus principales promesas de campaña está el eliminar el impuesto al combustible qye estableció el gobernador Brown y que entró en vigor en noviembre de 2017.

También quiere crear más escuelas chárter, restablecer leyes más severas para combatir la delincuencia, completar el proyecto para almacenar agua y destinar ingresos tributarios para reparar carreteras, obras de infraestructura y reducir el tráfico automovilístico.