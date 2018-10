Tras testificar contra el presunto agresor de su niña, ICE lo arrestó y ahora será deportado

Por eso, su familia y su abogado creen que existe una conexión entre ese caso judicial y la sorpresiva detención de Villanueva, quien no tiene antecedentes penales. Temen que el acusado, o un familiar, lo denunció ante las autoridades migratorias , una teoría que ICE no confirma.

“¿Cómo me voy a sentir? Devastada con esta noticia, porque no le dieron la oportunidad de poder defenderse”, expresó la esposa de Villanueva, Jenie Villalvir, en una entrevista con Univision Noticias.

“El señor que le hizo eso a mi hija anda libre, como si nada. La jueza dijo que por falta de pruebas no podía hacerle nada. ¿Qué tipo de justicia debe de haber para que se haga algo? No es justo”, reclamó ella.

Su esposa dice que su arresto los tomó por sorpresa porque él no había hecho nada que llamara la atención de ICE. Durante 15 años solo había recibido un par de multas por estacionarse en zonas donde no está permitido. En las últimas semanas, su única interacción con las autoridades fue acudir a una sala del Tribunal Superior del condado de Orange para apoyar a su hija cuando ella acusó a su tío y vecino de agresión sexual e intento de violación.

“No creo que sea una coincidencia”

“Su papá no va a regresar”

Sin embargo, Bakeman señala que su cliente no acudió al tribunal en ese momento porque el aviso no indicaba una hora ni ubicación. El abogado calificó dicha orden de comparecencia de “fatalmente defectuosa”, por lo cual consideró inválida la orden de deportación.



Villalvir expresó con tristeza que su hija de 12 años, la presunta víctima de abuso sexual, aún no sabía que su padre ya se dirigía a Honduras. “Antes de irse a la escuela me dijo: ‘me avisas qué pasa con mi papá’. No sé cómo decirle la noticia de que su papá no va regresar a casa”, dijo ella.