Turismo sexual: acusan a californiano de viajar de San Francisco a Colombia para tener sexo con niñas

La captura

Thomas Michael Renno aprovechaba su cédula extranjera para ingresar sin problema a Colombia. Así lo hizo en al menos siete ocasiones durante el último año, pero por su cabeza no pasaba que ésta sería su última entrada a suelo colombiano.

Extradición en el limbo

La Policía de Fairfax, donde se presume residía el sospechoso, le dijo a Noticias Univision 14 que no está involucrada en el caso y confirmaron que no hay ninguna investigación sobre su persona de manera local. Un vocero del Departamento agregó que están enterados que el sospechoso ha vivido en la ciudad, pero no han podido verificar su dirección actual.