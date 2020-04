"Todo se va a acumular": inquilinos lamentan que las moratorias contra desalojos no aliviarán las deudas de alquiler

SAN JOSÉ, California. - La moratoria contra desalojos que aprobó el condado Santa Clara representa un alivio para las familias que, a causa de la pandemia de coronavirus , no podrán pagar el alquiler de abril y tal vez el de los próximos meses, pero muchos consideran que cuando haya que pagar la deuda atrasada el impacto será igual de duro.

“De todos modos tenemos que pagar”, asegura María, dueña de una cafetería en la ciudad de Milpitas que no está muy convencida de que la prohibición por si sola sea lo que necesitan las familias de la región para sobrevivir a la crisis provocada por el covid-19 .

La concejal de San José, Magdalena Carrasco, admitió en una videoconferencia que la moratoria contra desalojos y la postergación del pago de las rentas no eran suficientes, pero "al menos era algo". Y es que la medida ayuda a los residentes a no perder sus techos, pero no es un elimina el eventual pago del alquiler.