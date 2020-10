“Tengo que empezar de nuevo desde cero”: otra familia hispana de San José pierde su ‘food truck’ en un robo

El cruce de la avenida Capitol y la calle Story Road, en el este de San José, era el lugar habitual de Tacos y Mariscos Santa Cruz, el negocio con el que Abelina García mantenía a sus tres hijos. Pero la transitada zona no detuvo a los ladrones, quienes hace días se llevaron el remolque desde donde operaban.

“Ella es muy trabajadora, es inmigrante y ha trabajado mucho para sacarnos adelante a nosotros. Me rompe el corazón que ella anda buscando ahorita las posibilidades para volver a empezar”, cuenta Erika Álvarez.

“Ahorita no tengo una respuesta definitiva de por qué está ocurriendo esto”, dijo el oficial Christian Camarillo, vocero de la Policía de San José, en una entrevista con Noticias Univision 14.

Y mientras las autoridades intentan dar con los sospechosos y con el remolque, a la señora Abelina no le queda de otra más que resignarse y buscar la forma de volver a salir adelante.

“Al llegar aquí a este lugar me siento muy triste, destrozada al no ver mi traila (sic), y tener que empezar otra vez de cero”, señala la mujer cuya rutina consistía en despertar a las 4 am para preparar la comida y terminar su jornada laboral alrededor de las 11 pm.