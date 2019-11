“Tendré secuelas a largo plazo”: sobrevivientes del tiroteo en el Festival del Ajo demandan a los organizadores

En el documento legal, los quejosos acusan a la Asociación del Festival del Ajo de Gilroy y a la compañía First Alarm Security & Patrol de incurrir en negligencia en la implementación de las medidas de seguridad para el evento, como no contar con un perímetro de seguridad alrededor de Christmas Hill Park ni con el número suficiente de guardias propiamente entrenados para responder a un ataque.

Según la demanda, las anticuadas cláusulas del contrato entre la ciudad de Gilroy y los organizadores del festival para usar los terrenos del Christmas Hill Park, no contemplan los peligros asociados a realizar eventos de esa magnitud en los tiempos actuales y deben ser revisitadas para poder responder a los peores escenarios, incluidos los ataques terroristas.

Momentos de caos

“Comencé esta demanda porque muchas de las víctimas y yo tendremos problemas de salud de largo plazo derivados de nuestras heridas y no quiero que esto le pase a nadie más. La gente que promueve grandes eventos como el Festival del Ajo debe proteger a sus voluntarios, vendedores y visitantes por igual”, dijo Wendy Towner.

Para víctimas como Wendy y Francisco, las secuelas del tiroteo no solo son de salud, sino también económicas. Sus abogados compartieron que las cuentas médicas para ambos han llegado a los 4 millones de dólares, aunque no especificaron qué cantidad ha sido absorbida por su seguro. Además, desde que ocurrió el tiroteo, han tenido que asistir al doctor tres veces por semana y su condición física no les permite trabajar.